Petro insiste en que hubo fraude en primera vuelta presidencial y niega que vaya a renunciar para ser jefe de campaña de su candidato Iván Cepeda

–Tras reaccionar a la decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la cual dos de los tres investigadores pidieron llamarlo a indagatoria por la presunta financiación irregular de su campaña, afirmando que ya amenazaron encarcelarlo «sin cometer un solo delito», el presidente Gustavo Petro insistió en su denuncia de que hubo fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pese a que las misiones de observadores internacionales descartaron este hecho y que la misma Registraduría afirmara que concluido el 100% del escrutinio a cargo de los jueces de la República, las reclamaciones no superaron el 0,7 %.

Comunicado oficial ?? pic.twitter.com/Mywt4Q59dU— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

En su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reseña que si se hacen pruebas de cruce de las mesas atípicas que presentó en una cadenas de trinos, con un censo adicional, «debe dar que mesas de votación tienen votantes por fuera del limite físico alcanzable por una mesa y que mi denuncia debe ser mirada por el Consejo Nacional Electoral, a través de un recurso de procedibilidad que interpongo».

Advierte que este procedimiento «no detiene las elecciones» y que «solo llevan a una investigación minuciosa en la justicia», pidiendo que «miren» sus primeras pruebas.

Añade que la prueba definitiva no es contrastar formularios E14 con datos de conteo, sino ir a los formularios E10 y E11 y mirar si las personas que aparecen allí votando están en el censo electoral oficial.

«Mi denuncia es que el censo electoral fue posiblemente adicionado el 26 de mayo» y por ello anuncia que va a presentar los metadata (información contextual, descriptiva y técnica) de la información recogida de DIVIPOL y no entregada a los partidos. E incluye este video:

Se hicieron pruebas de cruce de las mesas atipicas que presenté en esta cadenas de trinos, con un censo adicional debe dar que mesas de votación tienen votantes por fuera del limite físico alcanzable por una mesa y que mi denuncia debe ser mirada por el Consejo Nacional… pic.twitter.com/28hAmml8RK — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

De otro lado, el presidente Gustavo Petro negó que vaya a renunciar a su cargo para ser jefe de la campaña electoral de Iván Cepeda, aclarando las afirmaciones que hizo en su cuenta en X tras anunciarse el triunfo de Abelardo de la Espriella. «Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertad de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente», escribió en esa oportunidad.

Al respecto, en declaraciones a la estatal RTVC, el primer mandatario afirmó: «¿Voy a renunciar?, obvio que no. No voy a ser el jefe de una campaña electoral, voy a dar la batalla por al vida, fue lo que escribí. Porque la vida en Colombia está hoy en peligro».

Por otra parte, el jefe del Estado, replicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en la misma red social afirmó: “Tenemos las instituciones, las cortes y las Fuerzas Armadas”, frente a un eventual desconocimiento de los resultados electorales «si gana De la Espriella».

Al respecto, Petro precisa: «Señor Uribe usted puede apoyar al que se le da la gana, pero a las instituciones de la fuerza pública se les respeta. Usted ya no tiene las tropas ni los patrulleros y patrulleras de la policía que hoy ganan un salario digno y vital y no la limosna y el hambre que usted les daba. Yo les doy dignidad en la vida y usted los llevó a los falsos positivos y a andar con los narcoparacos».

Finalmente le indica al exmandatario: «Usted se reeligió con trampa y quiere perpetuarse con su viejo amigo, yo me separo del poder y solo quiero que quien gobierno profundice la vida en Colombia y haga más reformas sociales en favor del pueblo».