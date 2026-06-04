Resultados de las loterías y chances de este jueves 04 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 04 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5614 – La 5ta 0 – Tarde 4974 – La 5ta 0
Culona
Día 6082 – Noche
Astro Sol
9685 – Signo Libra
Pijao de Oro
4691 – La 5ta 9 – Noche
Paisita
Día 2141 – La 5ta 5 – Noche 3193 – Perro
Chontico
Día 0363 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 5795 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 5241 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 314 – Noche
Play Four
Día 8141 – Noche
Samán
Día 5701
Caribeña
Día 2518 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 1768 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 7623 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 6016 – La 5ta 7 – Tarde 5603 – La 5ta 3