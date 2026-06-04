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    Resultados de las loterías y chances de este jueves 04 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 04 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5614 – La 5ta 0 – Tarde 4974 – La 5ta 0

    Culona
    Día 6082 – Noche

    Astro Sol
    9685 – Signo Libra

    Pijao de Oro
    4691 – La 5ta 9 – Noche

    Paisita
    Día 2141 – La 5ta 5 – Noche 3193 – Perro

    Chontico
    Día 0363 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5795 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 5241 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 314 – Noche

    Play Four
    Día 8141 – Noche

    Samán
    Día 5701

    Caribeña
    Día 2518 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 1768 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 7623 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6016 – La 5ta 7 – Tarde 5603 – La 5ta 3

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