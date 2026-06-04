Últimos días para preinscribirse en dos diplomados ambientales del Jardín Botánico

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) invita a la ciudadanía de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa a preinscribirse y participar en dos diplomados que serán ofertados a partir de la segunda semana de junio.

Los eventos formativos hacen parte de la estrategia de Educación Ambiental de la Subdirección Educativa y Cultural JBB para la apropiación social del conocimiento y de las Coberturas Vegetales del Distrito.

En esta convocatoria tendrán prioridad de inscripción aquellas personas que no hayan participado previamente en diplomados ofertados por la entidad. Los aspirantes deben ser mayores de 18 años y ser residentes de la ciudad de Bogotá.

Las preinscripción estarán habilitadas hasta el cinco de junio o hasta completar cupos, según los criterios de priorización.Las personas que sean seleccionadas de esta etapa recibirán un correo de confirmación.

Diplomado Dinamizadores Terapias de naturaleza

Será implementado a partir del 13 junio en las instalaciones del Jardín Botánico y tendrá una duración de 40 horas, con sesiones los días sábados, en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Se dará constancia de participación a las personas que hayan cumplido como mínimo el 80% de asistencia a las jornadas teórico-prácticas. Así mismo, durante el proceso de formación se realizará visita al Camino Ancestral San Francisco Vicachá. Inscripciones disponible aquí.

Diplomado Jardinería con Enfoque de Mujer

Se realizará a partir del 18 de junio en el JBB. El horario será jueves y sábados de 8:00 a. m. a 12 m. con ocho sesiones de cuatro horas de duración

Se dará constancia de participación a las personas que hayan cumplido como mínimo el 80% de asistencia a las jornadas teórico-prácticas. Así mismo, durante el proceso de formación se realizará visita al Camino Ancestral San Francisco Vicachá. Inscripciones disponible aquí.