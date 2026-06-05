Bogotá realizó operativos nocturnos de control de ruido en bares de Chapinero

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realizó un operativo nocturno de control de ruido a bares y discotecas de la localidad de Chapinero.

La visita a estos establecimientos comerciales se realizó para verificar el cumplimiento de las medidas de insonorización en el Distrito, en el marco del Decreto 1076 de 2015.

Nelson García, habitante del sector, manifestó que «es importante que se tomen medidas de mitigación frente a estos espacios. El ruido es un problema social»

La SDA realiza mediciones de emisión de ruido como estrategia de evaluación, control y seguimiento a establecimientos de comercio, industria y servicios ubicados en el perímetro urbano de Bogotá.

El ruido, es un subproducto de cualquier actividad industrializada, motivo por el cual el mejoramiento en la producción (movilidad sostenible, eco industrias, responsabilidad empresarial) mitigan el impacto negativo de este sobre la comunidad.

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