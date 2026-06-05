Inflación en Colombia repunta a 5,84% en mayo impulsada por alzas en energía y arriendos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó este viernes que la inflación anual en Colombia alcanzó el 5,84% durante el mes de mayo. La entidad explicó que este nuevo repunte en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una variación mensual de 0,47%, se produjo debido principalmente a los fuertes incrementos en las facturas de servicios públicos y el encarecimiento de los costos de alojamiento que enfrentan los hogares en el territorio nacional.

La directora del organismo, Piedad Urdinola, detalló que el costo de vida de los colombianos acumula un aumento del 4,36% en los primeros cinco meses del año, una cifra que supera el 3,63% reportado en el mismo periodo del año anterior. Con este resultado, el indicador macroeconómico marca su nivel más alto desde agosto de 2024. Sin embargo, en medio de la escalada general de precios, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas ofreció un leve alivio al presentar una caída mensual del -0,02%.

Al analizar los sectores que más golpearon el bolsillo de los ciudadanos, la división de alojamiento, agua, electricidad y gas lideró las estadísticas con una subida mensual del 0,86%, aportando el mayor peso al índice general. A nivel anualizado, los servicios de restaurantes y hoteles (9,62%), la salud (8,35%) y la educación (7,58%) continúan consolidándose como las categorías con los mayores sobrecostos. El reporte estadístico también evidenció una brecha socioeconómica: la inflación impactó con una variación del 5,97% a los hogares de ingresos altos, mientras que para las familias en situación de pobreza el efecto fue del 5,56%.

El panorama regional muestra contrastes significativos frente al impacto del costo de vida. Medellín se posicionó como la ciudad con la mayor inflación mensual (0,73%), un fenómeno jalonado por el presunto aumento desmedido en las tarifas de energía eléctrica y los cánones de arrendamiento. En la otra cara de la moneda, Riohacha reportó la menor variación del país con apenas un 0,06%, favorecida por una fuerte reducción en el precio del gas. En el contexto internacional, Colombia sigue lidiando con uno de los índices de precios más altos frente a sus pares regionales, manteniéndose por encima del promedio de naciones como Brasil, Chile y México.