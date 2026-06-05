Avanzan las obras del Corredor Carrera Séptima: así se transforma la movilidad entre calles 99 y 106 a partir de este viernes

Foto: IDU.

A partir de este viernes 5 de junio de 2026, se implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) integral entre las calles 92 y 106, con el fin de ejecutar, entre otras, las actividades del pipe jacking (método para instalar tuberías subterráneas sin tener que abrir una zanja sobre la vía o acera) entre calles 98 y 102.

“El Corredor Carrera Séptima avanza para entregarle a Bogotá una infraestructura moderna, segura y sostenible. Asimismo trabajamos para mitigar las afectaciones de la obra y garantizar una movilidad segura para todas las personas. Por eso, el Plan de Manejo de Tráfico contempla alternativas para vehículos, peatones y ciclistas, quienes contarán con una conexión segura por la calle 92 hacia la ciclorruta de la carrera 11 para dar continuidad a sus recorridos», afirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Durante esta etapa, se realizarán actividades de obra sobre la carrera Séptima entre calles 99 y 102, que incluyen el cierre del separador central y el cierre parcial de la calzada oriental entre calles 99 a 102.

“Las obras del Corredor Carrera Séptima avanzan. Ya tenemos dos frentes de obra y en pocos días vamos a arrancar el tercero, entre calles 99 y 102, allí vamos a implementar un pipe jacking, una tuneladora que nos sirve para llevar los tubos de acueducto y alcantarillado bajo tierra, sin necesidad de abrir la vía, para acelerar las obras. Estas actividades traen cambios, principalmente en la ciclorruta de la Séptima, entre calles 92 y 106, y en la Ciclovía dominical. Vamos a trabajar para agilizar las obras, mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos», precisó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Con el objetivo de cumplir con los cronogramas establecidos y reducir el tiempo de afectación, los trabajos se ejecutarán de manera continua; además, en todo momento se garantizarán sobre la carrera Séptima dos carriles habilitados por sentido para favorecer el tránsito vehicular.

Así serán los cambios en la movilidad

Transporte vehicular:

Entre las calles 98 y 101 se implementará un contraflujo en sentido sur – norte, utilizando un carril de la calzada occidental, de esta manera se mantendrán habilitados dos carriles de circulación por sentido, de manera permanente.

“Durante esta etapa de obra mantendremos dos carriles habilitados por sentido en todo momento, por lo que no habrá reducción de capacidad para los vehículos particulares. Sin embargo, invitamos a la ciudadanía a programar sus viajes, estar atentos a la señalización y atender las indicaciones en vía para que, con corresponsabilidad, podamos mantener una movilidad fluida mientras avanzan los trabajos”, aclaró Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Transporte público:

TransMilenio, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y demás entidades distritales, realiza un seguimiento permanente a la operación de las rutas TransMiZonal y duales que circulan por el corredor de la Carrera Séptima.

“Gracias a este monitoreo, gestionamos en tiempo real la prestación del servicio y adoptamos medidas operativas que garanticen la continuidad y eficiencia del transporte público en este tramo. Actualmente, cerca de 60 rutas —entre zonales y duales— mantienen su operación en el sector, asegurando cobertura y alternativas de movilidad para los usuarios”, indicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Ciclistas:

La ciclorruta en sentido norte-sur, entre calles 92 y 106, se elimina. Los ciclistas que transiten en sentido sur-norte por la carrera Séptima deberán girar a la izquierda en la calle 92, hacia el occidente, para continuar por la ciclorruta existente en el separador central hasta conectar con la carrera 11. En la carrera 11 podrán tomar la ciclorruta existente en la calzada oriental, el cual continúa de forma ininterrumpida hasta la calle 170.

Quienes transiten de norte a sur podrán hacerlo por la ciclorruta existente por la carrera 11, desde la calle 170. En la calle 92 se habilita un giro a la izquierda, al oriente, para que puedan incorporarse a la ciclorruta existente en el separador central y dirigirse hasta la carrera Séptima, donde se podrán reincorporar a la ciclorruta existente hasta la calle 26.

Cambios en la Ciclovía dominical

A partir del domingo 7 de junio, cambiará el trazado de la Ciclovía dominical sobre la carrera Séptima, en el tramo norte, entre calles 116 y 92.

Quienes transiten en sentido sur-norte por la Ciclovía de la carrera Séptima, al llegar a la calle 92, deberán girar hacia el occidente y continuar por la calzada sur o por la ciclorruta existente en el separador central, hasta la carrera 15.

Al llegar a la carrera 15, podrán incorporarse a la Ciclovía existente para continuar su recorrido hacia el norte y conectar con la Ciclovía de la calle 116.

Quienes se desplacen en sentido norte-sur podrán hacerlo por la Ciclovía de la carrera 15. Al llegar a la calle 92, deberán girar hacia el oriente por la calzada sur o por la ciclorruta del separador central, hasta conectar nuevamente con la carrera Séptima y retomar el trazado habitual de la Ciclovía dominical hacia el sur, hasta la calle 26.

“Sabemos lo importante que es el corredor de la carrera Séptima para miles de ciudadanos que cada domingo y festivo salen a caminar, montar bicicleta, trotar o compartir en familia. Por eso, ante el avance de las obras, trabajaremos de forma articulada para habilitar una alternativa segura, señalizada y acompañada por nuestros Guardianes de la Ciclovía. Invitamos a los usuarios a planear sus recorridos, atender las indicaciones en vía y confiar en que desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) seguiremos cuidando este programa, que es patrimonio vivo de Bogotá y uno de los espacios de recreación más queridos por las y los bogotanos”, agregó Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El Corredor Carrera Séptima, también será una solución para los ciclistas Actualmente, en la carrera Séptima no cuenta con una ciclorruta continua a lo largo de todo su trayecto. Con este proyecto, se construirán 11,56 km continuos de ciclorruta, por el costado occidental, lo que permitirá conectarse con otras ciclorrutas como por ejemplo las de las calles 100, 170, 183.