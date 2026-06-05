Corte Suprema de Justicia confirmó condena a Santiago Uribe Vélez por participación en el grupo paramilitar «Los 12 Apóstoles»

–La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años y 3 meses de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Antioquia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su implicación en el llamado grupo paramilitar «Los 12 Apóstoles».

Según el alto tribunal, Santiago Uribe incurrió en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su participación en la conformación de la agrupación paramilitar y el crimen de un conductor de bus en Antioquia.

También le impuso una multa de 6.500 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 20 años.

La Corte decidió así las impugnaciones especiales interpuestas por Santiago Uribe Vélez y su defensa, contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual revocó la

absolución emitida el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y, en su lugar, lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

De acuerdo con la sentencia, en los primeros años de la década de los noventa, en particular, durante los años 1990 a 1994, Santiago Uribe conformó y dirigió un grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles” que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas que consideraban como indeseables -ladrones, vendedores o consumidores de estupefacientes, entre otros- y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia.

Este grupo, puntualizó, contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares. En este militaron dos lugartenientes, encargados de las acciones violentas: en la zona urbana, Hernán Darío Zapata, conocido como “Pelo de Chonta” y en el área rural, Jorge Alberto Osorio Rojas, alias “Rodrigo” o “El Mono de los Llanos”.

En curso de esa política de exterminio, se perpetró el homicidio de Camilo Barrientos Durán, el 25 de febrero de

1994, conductor de un bus escalera, que cubría la ruta entre los municipios de Campamento y Yarumal, por dos sicarios

que le propinaron varios disparos con arma de fuego, durante ese trayecto, por haber sido señalado por el grupo criminal, dirigido por Santiago Uribe Vélez, como auxiliador de la guerrilla.

En consecuencia, estando demostrado, en el grado de conocimiento requerido para emitir fallo de condena que, Santiago Uribe Vélez cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, bajo el contexto y las circunstancias expuestas en esta providencia, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, Sala de Casación Penal, decidió confirmar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual condenó a Santiago Uribe Vélez como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de

lesa humanidad.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la condena de su hermano a través de su cuenta en X: «Tema devastador para la familia. Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto».