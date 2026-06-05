Investigación al gerente de RTVC por posible utilización de medios estatales para favorecer agendas políticas
–La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano -RTVC-, Hollman Morris Rincón, por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional.
Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.
? ¡ATENCIÓN! MOVIMIENTO RAP EN COLOMBIA RESPALDA LA CANDIDATURA DE @IvanCepedaCast
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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 4, 2026
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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 4, 2026
#Bogotá | LÍDERES Y SECTORES POLÍTICOS SE UNEN A LA CAMPAÑA DE IVÁN CEPEDA.
Ediles y concejales hacen un llamado a la juventud y a las mujeres a salir a votar por el candidato presidencial del Pacto Histórico este 21 de junio.
?En vivo por: ??https://t.co/oeZQpX1NJ1 ? pic.twitter.com/3YPfkYkf6Z
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 4, 2026
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Procuraduría. Afirmó en su cuenta en X>:
«Esto se llama censura de prensa».