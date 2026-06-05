    • Nacional

    Investigación al gerente de RTVC por posible utilización de medios estatales para favorecer agendas políticas

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano -RTVC-, Hollman Morris Rincón, por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional.

    Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.

    Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.

    El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Procuraduría. Afirmó en su cuenta en X>:

    «Esto se llama censura de prensa».

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    Ariel Cabrera
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