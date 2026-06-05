Petro pide a Abelardo de la Espriella poner fin al discurso de odio; el candidato le responde y denuncia vandalización de sede en Bogotá

–A través de su cuenta en X, el jefe del Estado, Gustavo Petro, le pidió al candidato Abelardo de la Espriella «poner fin al discurso del odio», advirtiendo que «si no se responsabiliza de la palabra va hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado».

El primer mandatario afirma que «nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre argumentos e inteligencia, no sobre la fuerza. No es por la razón o la fuerza, es solo por la razón».

El jefe del Estado invitó a las dos campañas (la de De la Espriella e Iván Cepeda) a construir un comité para la tranquilidad ciudadana que haga que el país defina su futuro con tranquilidad» y «que atempere ánimos y estudie lugares de exacerbación para limitablemente responsables de ambas campaña».

Además, el presidente Gustavo Petro invitó a la fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo «a actuar de inmediato» e invitó «a la sociedad colombiana a no dejar que la fuerza se tome el debate. Atemperar los ánimos y dejar que todo se defina en las urnas».

Con un video, el jefe del Estado solicitó a la Fiscalía y a la Policía capturar un sujeto que amenazó a una activista de campaña, artista, en el Patkway en el centro de Bogotá.

Cómo presidente de la República le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al díscurso del odio. Si no se responsabiliza de la.palabra va hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado. Nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre… pic.twitter.com/uBiqOVn2t6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2026

El candidato del movimiento Defensores de la Patria respondió al presidente Gustavo Petro:

-Tú, Petro, no reconoces los resultados en las urnas; destituyes a miembros de la Fuerza Pública que se oponen a que los ilegales fuercen el voto, aúpas al terrorismo y mandas a tus hordas a atacar nuestras sedes y a nuestros seguidores.

-Eres tú quien utiliza todas las formas de lucha, quien interviene en la política electoral y quien está ejecutando un plan para romper la democracia».

Y pidió «a la comunidad internacional, a las misiones de observación, a la prensa libre y a los órganos de control que actúen para que Petro y sus hordas se abstengan de ejecutar su macabro plan».

De otro lado, Abelardo De La Espriella denunció que «los bandidos de las ordas petristas» vandalizaron su sede en en el sector de Teusaquillo, en Bogotá.

«Ya lo dije antes, que intentarán incendiar al país y desconocer la decisión popular. Quieren meternos miedo, pero el pueblo ya despertó», señaló De la Espriella y concluyó: «No se lo vamos a permitir, No nos vamos a dejar arredrar»

Los bandidos de las ordas petristas están vandalizando nuestra sede en Teusaquillo. Ya lo dije antes, que intentarán incendiar al país y desconocer la decisión popular. Quieren meternos miedo, pero el pueblo ya despertó. No se lo vamos a permitir, No nos vamos a dejar arredrar.… pic.twitter.com/XIMqgPTuhh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 5, 2026

Por otra parte, el aspirante presidencial reaccionó a la decisión de una juez de Bogotá que le prohibió usar la camiseta de la Selección Colombia en la campaña política.

A mi nadie puede quitarme el derecho a portar la camiseta de la Selección Colombia. Firme por la Patria. ?

(A.D.L.E) ??? pic.twitter.com/77i91AcXnZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 5, 2026