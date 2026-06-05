Se consolida resultado de elección presidencial en Colombia: De las Espriella derrotó a Cepeda por 662 mil 222 votos

–La Registraduría Nacional del Estado Civil consolidó el resultado de la primera vuelta presidencial, de acuerdo con el cual, entre el preconteo realizado el domingo 31 de mayo en los puestos de votación, tras el cierre de las urnas, y el escrutinio concluido la víspera por los jueces de la República, se produjo un ajuste de escasos 13 mil 159 votos, esto es, una variación del 1%.

De acuerdo con el escrutinio de los jueces, los candidatos totalizaron la siguiente votación:

-Abelardo de la Espriella: 10 millones 366 mil 143 votos

-Iván Cepeda: 9 millones 703 mil 921 votos

Así las cosas, la diferencia De la Espriella derrotó a Cepeda fue de 662 mil 222 votos.

En el preconteo el resultado que se reportó fue así:

-Abelardo de la Espriella: 10 mil 336 mil 070 votos

-Iván Cepeda: 9 millones 660 mil 689 votos

La diferencia en ese primer conteo fue de 675 mil 381 votos.

Así quedaron las votaciones para los demás candidatos presidenciales:

-Paloma Valencia: 1.640.989 votos

-Sergio Fajardo: 1.009.346 votos

-Claudia López: 224.137 votos

-Santiago Botero: 205.319 votos

-Mauricio Lizcano: 52.705 votos

-Miguel Uribe Londoño: 28.167 votos

-Sandra Macollins Garvin: 19.387 votos

-Roy Barreras: 13.737 votos

– Gustavo Matamoros: 4.901 votos