Planes en Bogotá: conozca la agenda cultural y académica del Jardín Botánico para junio de 2026
Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).
Te presentamos la oferta del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) para el mes de junio de 2026. En la programación encontrarás actividades como recorridos temáticos, talleres, mercados campesinos y experiencias inmersivas sensoriales. ¡Agéndate!
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El JBB, por medio de la Subdirección Educativa y Cultural, promueve estrategias de acercamiento de visitantes a espacios y momentos pensados y diseñados especialmente para realizar procesos de apropiación del conocimiento botánico para la conservación de la flora a través de la educación no formal.
El objetivo de la agenda cultural y académica es promover eventos de intercambio, reflexión, sensibilización de carácter ambiental, donde se destaque la relación del ser humano con la naturaleza. Con estos planes el JBB busca contribuir a la conservación de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio.
Por medio de actividades que promueven la educación y sano esparcimiento, la entidad ofrece a la ciudadanía un espacio para la exhibición y el desarrollo de proyectos artísticos ambientales que propicien el diálogo entre la ciencia y el arte. Además, se plantea como una estrategia de fortalecimiento institucional con espacios de sensibilización, empatía, recreación y lúdicas biodiversas.
Esta es la programación oficial de actividades en el JBB durante junio de 2026. Revisa en detalle y prográmate con la variada oferta:
Viernes 5 de junio
Bicirecorrido patrimonial
- Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Macrofotografía de hongos: Captura de características taxonómicas
- Lugar: Lago principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:30 a.m.
Encuentro comunitario de educación ambiental: Reconociendo la biodiversidad de los Cerros Orientales y la cuenca alta del río Fucha
- Lugar: Alcaldía Local de San Cristóbal (avenida Primera de Mayo # 1 – 40 Sur)
- Hora: 12:00 m.
Actividad de exploración del dibujo botánico de José Celestino Mutis: Dibujo sobre láminas ilustradas de la Expedición Botánica
- Lugar: Biblioteca especializada Enrique Pérez Arbela?ez
- Hora: 2:00 p.m.
Sábado 6 de junio
Recorrido: Pedagogía de la Madre Tierra (Inscripción previa)
- Lugar: Cerro San Francisco Vicachá
- Hora: 8:00 a.m.
Recorrido: Cerros Orientales: Impacto del cambio climático (Inscripción previa)
- Lugar: Cerro San Francisco Vicachá
- Hora: 9:00 a.m.
Feria Ambiental
- Lugar: Plazoleta de la Iglesia de Egipto (carrera Cuarta Este # 10 – 02)
- Hora: 9:00 a.m.
Recorrido: Descubriendo el bosque cerca de ti
- Lugar: Bosque Urbano Brazo Salitre
- Hora: 10:00 a.m.
Experiencia ambiental: Pequeños viajeros por el clima
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a.m.
Recorrido Tropicario: Plantas medicinales de Colombia
- Entrada Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:30 p.m.
Domingo 7 de junio
Experiencia sensorial: Árboles de vida: la relación humano-naturaleza frente al cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:30 a.m.
Recorrido sensorial: Conectados con el mundo: los sentidos de las plantas
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a.m.
Lunes 8 de junio
Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!
- Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Miércoles 10 de junio
Dinámica: Desafío climático
- Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Recorrido Tropicario: Hace calor, reconociendo el efecto invernadero
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:00 p.m.
Experiencia interpretativa: Anillos de memoria: el archivo secreto del bosque
- Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Actividad: Reconoce tu huella de carbono
- Lugar: JAC Arabia (calle 23G # 98 – 05)
- Hora: 3:30 p.m.
Viernes 12 de junio
Actividad: Crea postales de Bogotá viva
- Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a.m.
Cineforo: Memoria, territorio y cuerpo
- Lugar: Maloca del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Recorrido por el Jardín: Reconociendo el territorio, sonidos de la naturaleza
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- 3:00 p.m.
Sábado 13 de junio
Mercados Campesinos Agroecológicos edición N° 49
- Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Recorrido Tropicario: Hace calor, reconociendo el efecto invernadero
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m.
Actividad: Terrarios aromáticos
- Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Exposición y actividad de crochet (granny con forma de flor): Del páramo a la ciudad, tejiendo saberes
- Lugar: Auditorio, salas 3 y 4 del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:00 p.m.
Obra de teatro: El médico a palos (adaptación al contexto del Sumapaz)
- Lugar: Maloca del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:30 p.m.
Círculo de palabra: Sonidos de la tierra: instrumentos indígenas y diálogo con la naturaleza
- Lugar: Maloca del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 3:00 p.m.
Domingo 14 de junio
Mercados Campesinos Agroecológicos edición N° 49
- Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Recorrido: ¿Conoces a C.C.? Recorre el Jardín Botánico junto al cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m.
Actividad de acuarela: Retos del cambio climático
- Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Martes 16 de junio
Recorrido: El origen de los nombres científicos de las plantas
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Miércoles 17 de junio
Recorrido Jardín Agroecológico: Crea tu diario huertero
- Lugar: Lago principal – Huerta del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m.
Recorrido: ¿Conoces a C.C.? Recorre el Jardín Botánico junto al cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a.m.
Jueves 18 de junio
Esencia de la Huerta Lupita: Celebración de las solanáceas: Día Internacional de la Gastronomía Sostenible
- Lugar: Huerta Lupita de los Cerros (carrera Segunda Este # 78-93)
- Hora: 9:00 a.m.
Experiencia Gastrobotánica y conversatorio sobre gastronomía sostenible: Día internacional de la gastronomía sostenible
- Lugar: Aula ambiental del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m.
Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Viernes 19 de junio
Recorrido: Crónicas del cambio: el futuro de las plantas frente al cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Actividad: El lado ácido del cambio climático
- Lugar: Espacio infantil
- Hora: 3:00 p.m.
Sábado 20 de junio
Dinámica: Desafío climático
- Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Recorrido interactivo: Biodiversidad y clima: acciones para proteger nuestro futuro
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a. m.
Recorrido: Biodiversidad y cambio climático: el papel del agua y los ecosistemas en la regulación de la vida
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a. m.
Recorrido: Crónicas del cambio: el futuro de las plantas frente al cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a. m.
Actividad de eco-lienzos: Retos climáticos en la ciudad
- Lugar: Espacio infantil
- Hora: De 11:30 a. m. a 1:00 p. m.
Recorrido: Del dinosaurio al colibrí
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:00 p. m.
Actividad: Botellas que reverdecen
- Lugar: Aula ambiental del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p. m.
Recorrido: El árbol que conecta mundos
- Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 3:00 p. m.
Domingo 21 de junio
Yoga al natural: Celebración Día Internacional del Yoga
- Lugar: Biodiversario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m.
Recorrido: Conexiones raizales: saberes ancestrales
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- 11:00 a.m.
Martes 23 de junio
Recorrido interactivo: Biodiversidad y clima: acciones para proteger nuestro futuro
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Miércoles 24 de junio
Actividad de ilustración científica
- Lugar: Plazoleta Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Actividad: Alerta climática
- Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:30 p.m.
Jueves 25 de junio
Recorrido: Bosques que salvan la tierra
- Lugar: Reserva Thomas Van der Hammen
- Hora: 10:00 a.m.
Recorrido: Biodiversidad y cambio climático: el papel del agua y los ecosistemas en la regulación de la vida
- Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Viernes 26 de junio
Recorrido sensorial: Conectados con el mundo: los sentidos de las plantas
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 2:00 p.m.
Sábado 27 de junio
Presentación musical: Agrupación Diamante del Requinto (música carranguera)
- Lugar: Auditorio, salas 3 y 4 del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:30 p.m.
Muestra teatral: Grupo Paramunos de Peñaliza – El eco de los ancestros
- Lugar: Auditorio, salas 3 y 4 del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 1:30 p.m.
Actividad: El lado ácido del cambio climático
- Lugar: Espacio infantil
- Hora: 2:00 p.m.
Recorrido: Lo que tus ojos no ven
- Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 3:00 p.m.
Domingo 28 de junio
Regalos para la naturaleza en pro del cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 11:00 a.m.
Martes 30 de junio
Recorrido: Semillas de la conservación y el cambio climático
- Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá
- Hora: 10:00 a.m.