Planes en Bogotá: conozca la agenda cultural y académica del Jardín Botánico para junio de 2026

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

Te presentamos la oferta del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) para el mes de junio de 2026. En la programación encontrarás actividades como recorridos temáticos, talleres, mercados campesinos y experiencias inmersivas sensoriales. ¡Agéndate!

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El JBB, por medio de la Subdirección Educativa y Cultural, promueve estrategias de acercamiento de visitantes a espacios y momentos pensados y diseñados especialmente para realizar procesos de apropiación del conocimiento botánico para la conservación de la flora a través de la educación no formal.

El objetivo de la agenda cultural y académica es promover eventos de intercambio, reflexión, sensibilización de carácter ambiental, donde se destaque la relación del ser humano con la naturaleza. Con estos planes el JBB busca contribuir a la conservación de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio.

Por medio de actividades que promueven la educación y sano esparcimiento, la entidad ofrece a la ciudadanía un espacio para la exhibición y el desarrollo de proyectos artísticos ambientales que propicien el diálogo entre la ciencia y el arte. Además, se plantea como una estrategia de fortalecimiento institucional con espacios de sensibilización, empatía, recreación y lúdicas biodiversas.

Esta es la programación oficial de actividades en el JBB durante junio de 2026. Revisa en detalle y prográmate con la variada oferta:

Viernes 5 de junio

Bicirecorrido patrimonial

Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Macrofotografía de hongos: Captura de características taxonómicas

Lugar: Lago principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:30 a.m.

Encuentro comunitario de educación ambiental: Reconociendo la biodiversidad de los Cerros Orientales y la cuenca alta del río Fucha

Lugar: Alcaldía Local de San Cristóbal (avenida Primera de Mayo # 1 – 40 Sur)

Hora: 12:00 m.

Actividad de exploración del dibujo botánico de José Celestino Mutis: Dibujo sobre láminas ilustradas de la Expedición Botánica

Lugar: Biblioteca especializada Enrique Pérez Arbela?ez

Hora: 2:00 p.m.

Sábado 6 de junio

Recorrido: Pedagogía de la Madre Tierra (Inscripción previa)

Lugar: Cerro San Francisco Vicachá

Hora: 8:00 a.m.

Recorrido: Cerros Orientales: Impacto del cambio climático (Inscripción previa)

Lugar: Cerro San Francisco Vicachá

Hora: 9:00 a.m.

Feria Ambiental

Lugar: Plazoleta de la Iglesia de Egipto (carrera Cuarta Este # 10 – 02)

Hora: 9:00 a.m.

Recorrido: Descubriendo el bosque cerca de ti

Lugar: Bosque Urbano Brazo Salitre

Hora: 10:00 a.m.

Experiencia ambiental: Pequeños viajeros por el clima

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá Hora: 11:00 a.m.

Recorrido Tropicario: Plantas medicinales de Colombia

Entrada Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:30 p.m.

Domingo 7 de junio

Experiencia sensorial: Árboles de vida: la relación humano-naturaleza frente al cambio climático

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:30 a.m.

Recorrido sensorial: Conectados con el mundo: los sentidos de las plantas

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a.m.

Lunes 8 de junio

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 10 de junio

Dinámica: Desafío climático

Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Recorrido Tropicario: Hace calor, reconociendo el efecto invernadero

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:00 p.m.

Experiencia interpretativa: Anillos de memoria: el archivo secreto del bosque

Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Actividad: Reconoce tu huella de carbono

Lugar: JAC Arabia (calle 23G # 98 – 05)

Hora: 3:30 p.m.

Viernes 12 de junio

Actividad: Crea postales de Bogotá viva

Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a.m.

Cineforo: Memoria, territorio y cuerpo

Lugar: Maloca del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Recorrido por el Jardín: Reconociendo el territorio, sonidos de la naturaleza

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

3:00 p.m.

Sábado 13 de junio

Mercados Campesinos Agroecológicos edición N° 49

Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Recorrido Tropicario: Hace calor, reconociendo el efecto invernadero

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m.

Actividad: Terrarios aromáticos

Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Exposición y actividad de crochet (granny con forma de flor): Del páramo a la ciudad, tejiendo saberes

Lugar: Auditorio, salas 3 y 4 del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:00 p.m.

Obra de teatro: El médico a palos (adaptación al contexto del Sumapaz)

Lugar: Maloca del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:30 p.m.

Círculo de palabra: Sonidos de la tierra: instrumentos indígenas y diálogo con la naturaleza

Lugar: Maloca del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 3:00 p.m.

Domingo 14 de junio

Mercados Campesinos Agroecológicos edición N° 49

Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Recorrido: ¿Conoces a C.C.? Recorre el Jardín Botánico junto al cambio climático

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m.

Actividad de acuarela: Retos del cambio climático

Lugar: Plazoleta entrada principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Martes 16 de junio

Recorrido: El origen de los nombres científicos de las plantas

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

Recorrido Jardín Agroecológico: Crea tu diario huertero

Lugar: Lago principal – Huerta del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m.

Recorrido: ¿Conoces a C.C.? Recorre el Jardín Botánico junto al cambio climático

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a.m.

Jueves 18 de junio

Esencia de la Huerta Lupita: Celebración de las solanáceas: Día Internacional de la Gastronomía Sostenible

Lugar: Huerta Lupita de los Cerros (carrera Segunda Este # 78-93)

Hora: 9:00 a.m.

Experiencia Gastrobotánica y conversatorio sobre gastronomía sostenible: Día internacional de la gastronomía sostenible

Lugar: Aula ambiental del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m.

Recorrido: ¡Auxilio, nos estamos extinguiendo!

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Viernes 19 de junio

Recorrido: Crónicas del cambio: el futuro de las plantas frente al cambio climático

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Actividad: El lado ácido del cambio climático

Lugar: Espacio infantil

Hora: 3:00 p.m.

Sábado 20 de junio

Dinámica: Desafío climático

Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Recorrido interactivo: Biodiversidad y clima: acciones para proteger nuestro futuro

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a. m.

Recorrido: Biodiversidad y cambio climático: el papel del agua y los ecosistemas en la regulación de la vida

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a. m.

Recorrido: Crónicas del cambio: el futuro de las plantas frente al cambio climático

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a. m.

Actividad de eco-lienzos: Retos climáticos en la ciudad

Lugar: Espacio infantil

Hora: De 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

Recorrido: Del dinosaurio al colibrí

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:00 p. m.

Actividad: Botellas que reverdecen

Lugar: Aula ambiental del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p. m.

Recorrido: El árbol que conecta mundos

Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 3:00 p. m.

Domingo 21 de junio

Yoga al natural: Celebración Día Internacional del Yoga

Lugar: Biodiversario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m.

Recorrido: Conexiones raizales: saberes ancestrales

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

11:00 a.m.

Martes 23 de junio

Recorrido interactivo: Biodiversidad y clima: acciones para proteger nuestro futuro

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 24 de junio

Actividad de ilustración científica

Lugar: Plazoleta Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Actividad: Alerta climática

Lugar: Aula multifuncional del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:30 p.m.

Jueves 25 de junio

Recorrido: Bosques que salvan la tierra

Lugar: Reserva Thomas Van der Hammen

Hora: 10:00 a.m.

Recorrido: Biodiversidad y cambio climático: el papel del agua y los ecosistemas en la regulación de la vida

Lugar: Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Viernes 26 de junio

Recorrido sensorial: Conectados con el mundo: los sentidos de las plantas

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Sábado 27 de junio

Presentación musical: Agrupación Diamante del Requinto (música carranguera)

Lugar: Auditorio, salas 3 y 4 del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:30 p.m.

Muestra teatral: Grupo Paramunos de Peñaliza – El eco de los ancestros

Lugar: Auditorio, salas 3 y 4 del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 1:30 p.m.

Actividad: El lado ácido del cambio climático

Lugar: Espacio infantil

Hora: 2:00 p.m.

Recorrido: Lo que tus ojos no ven

Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 3:00 p.m.

Domingo 28 de junio

Regalos para la naturaleza en pro del cambio climático

Lugar: Mapa principal del Jardín Botánico de Bogotá

Hora: 11:00 a.m.

Martes 30 de junio

Recorrido: Semillas de la conservación y el cambio climático