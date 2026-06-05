Listo el tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio

–La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó este viernes la tarjeta electoral que será entregada a los ciudadanos que acudan a las urnas el próximo 21 de junio para votar por la fórmula para presidencia y vicepresidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

El orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta (artículo 6 de la Ley 163 de 1994).

En consecuencia, la ubicación será la siguiente: Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Una tercera casilla es para el voto en blanco.

Este 21 de Junio, le ponemos la RAYA AL TIGRE? Si gana el Tigre, gana Colombia. ?? pic.twitter.com/Nzg2cBGi5v — Defensores de la Patria (@defensoresco) June 5, 2026