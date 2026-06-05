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    Lo viral en redes, hechos impactantes fuera de lo común (VIDEOS)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen Captura de video). Un momento impactante fue capturado en cámara en Shaoxing, Zhejiang, cuando un camión perdió el control en una autopista resbaladiza por la lluvia. El vehículo giró descontroladamente y realizó un espectacular salto mortal en el aire antes de aterrizar increíblemente de nuevo sobre sus ruedas. Luego, se deslizó de manera segura por el asfalto, deteniéndose finalmente en el cuarto carril.

    Gracias a Dios fue antes de despegar

    El Boeing 787-9 de Lufthansa (D-ABPQ “Herne”), un avión prácticamente nuevo entregado en enero de 2026 (con solo 5 meses de antigüedad), sufrió el colapso del tren de aterrizaje delantero en Frankfurt mientras estaba estacionado en zona de embarque del Aeropuerto de Frankfurt, Alemania.

    Un periodista que informaba en directo sobre las lluvias, sufrió una aparatosa caída, que lo convirtió en el protagonista de la noticia. El hecho ocurrió en Guadalajara, México, cuando Miguel Ángel Del Toro estaba frente a la Glorieta La Minerva de la urbe. «Vemos un tanto fuerte la lluvia, entonces, sí tengan sus precauciones», dijo y, unos segundos después, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al pavimento. «Por fortuna él está bien», indicó el medio para el que trabaja.

    Un presidente con una tremenda carga sobre sus hombros se queda dormido durante un acto oficial. Como no, se trata de Donald Trump. Las imágenes, captadas este jueves durante un anuncio sobre una gran inversión en la industria del carbón, exponen al mandatario sentado con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, mientras otros altos funcionarios intervenían.

    Este incidente se produjo apenas un día después de que el secretario de Estado del país, Marco Rubio, negara categóricamente ante el Congreso que Trump se hubiera quedado dormido en actos oficiales. «Eso es falso. Nunca lo he visto quedarse dormido. Al contrario, ese hombre no duerme», aseguró. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que el presidente suele llamarlo en la madrugada, a las 2 a.m o a las 5 a.m, lo que, en su opinión, demuestra que descansa poco.

    La nueva polémica se suma al reciente debate sobre el estado de salud de Donald Trump. Según un informe médico divulgado por la Casa Blanca, el mandatario padece insuficiencia venosa crónica, una afección considerada común en personas mayores, pero mantiene un desempeño físico y cognitivo «excelente».

    Un robot humanoide golpeó accidentalmente a un niño en el abdomen con una patada voladora durante una demostración de artes marciales en la región de Xinjiang, China.

    En momentos en que buena parte del globo afronta récord de calor…Un poco de agua por favor

    En redes sociales se viralizó una foto difundida por el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), después de que varios usuarios repararan en un detalle llamativo: aunque la imagen fue publicada como tomada en una «ubicación no revelada» dentro de su área de responsabilidad, el fondo revela el lugar.

    La foto, captada el 9 de mayo, muestra a un F-16 Fighting Falcon durante una operación nocturna de reabastecimiento en vuelo con un KC-135 Stratotanker. Al fondo se distingue, completamente iluminada, Palm Jumeirah, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una isla artificial de perfil inconfundible y una de las estructuras más reconocibles del mundo.

    Los trancones no es fenómeno solo en las grandes ciudades; también en lugares inhóspitos de la tierra:

    Un ‘influencer’ chino dedicado a documentar sus experiencias de viaje estableció cómo su perro Border Collie, de ocho años y muy popular en redes sociales, con 1.5 millones de seguidores, fue robado mientras él estaba en el extranjero, informó SCMP este miércoles.

    El 11 de mayo, el padre del ‘influencer’ notó la ausencia del perro. Las cámaras de seguridad captaron a dos desconocidos llevándoselo en una moto eléctrica. Al regresar, el dueño localizó al presunto ladrón, quien admitió haber vendido al animal por solo 180 yuanes (unos 25 dólares) a un restaurante de carne de perro, donde fue sacrificado y consumido.

    Guo pudo rastrear al ladrón y ofreció 1.500 dólares por la devolución de su perro, pero le dijeron que el perro había sido vendido por 27 y comido.

    El ladrón dice que pensó que el perro era un callejero.

    «El perro está muerto, así que deja de armar alboroto. No rompí la ley», supuestamente dijo el hombre.

    El propietario presentó denuncia, pero las leyes chinas tratan a las mascotas como simples bienes y exigen que el valor supere los 2.000 yuanes (unos 295 dólares) para abrir un caso penal. Sin una ley específica de protección animal, el caso ha generado gran indignación en las redes sociales.

    Un video de vigilancia en Hengshui, China, captó el impactante momento en que una mujer fue arrastrada por el viento mientras sujetaba un toldo. Segundos después, un enorme árbol cayó en el punto exacto donde estaba. Por fortuna, sufrió solo heridas leves.

    Increíble pero real. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue arrestada en Brasil tras hacerse pasar durante 14 meses por una niña de 12 años llamada Gabriele.

    Engañó a una familia evangélica fingiendo ser una menor autista con traumas, utilizando chupete, mamadera y voz infantil, mientras la familia asumía todos sus gastos.

    Para justificar su cuerpo adulto, afirmó padecer autismo y haber sido inyectada con hormonas. Sostuvo la mentira durante 14 meses afinando la voz, usando biberones y chupetes, y exigiendo el costoso fármaco Mounjaro para sus supuestos problemas metabólicos.

    La Policía descubrió además que contaba con un historial de fraudes en otros estados. Finalmente, confesó los delitos de estafa e identidad falsa.

    Una familia capturó el momento exacto en que un lago comenzaba a congelarse.

    Como quiera que estamos en la antesala de la Copa Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, vale apostar si en esta edición se supera este gol. Un día como hoy, 3 de junio de 1997, Roberto Carlos desafió las leyes de la física y marcó este gol para Brasil contra Francia. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores goles de la historia.

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