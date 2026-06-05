Lo viral en redes, hechos impactantes fuera de lo común (VIDEOS)

–(Imagen Captura de video). Un momento impactante fue capturado en cámara en Shaoxing, Zhejiang, cuando un camión perdió el control en una autopista resbaladiza por la lluvia. El vehículo giró descontroladamente y realizó un espectacular salto mortal en el aire antes de aterrizar increíblemente de nuevo sobre sus ruedas. Luego, se deslizó de manera segura por el asfalto, deteniéndose finalmente en el cuarto carril.

A jaw-dropping moment was captured on camera in Shaoxing, Zhejiang, as a truck lost control on a rain-slicked highway. The vehicle spun out and performed a dramatic mid-air flip before incredibly landing right back on its wheels. It then safely slided across the asphalt, finally… pic.twitter.com/EUJX0BIL68 — In Zhejiang (@InZhejiang) June 1, 2026

Gracias a Dios fue antes de despegar

El Boeing 787-9 de Lufthansa (D-ABPQ “Herne”), un avión prácticamente nuevo entregado en enero de 2026 (con solo 5 meses de antigüedad), sufrió el colapso del tren de aterrizaje delantero en Frankfurt mientras estaba estacionado en zona de embarque del Aeropuerto de Frankfurt, Alemania.

????? Un avión Boeing 787 de Lufthansa sufrió el colapso del tren de aterrizaje delantero mientras estaba estacionado en una puerta del Aeropuerto de Frankfurt, Alemania. pic.twitter.com/dCWNIynexp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

Un periodista que informaba en directo sobre las lluvias, sufrió una aparatosa caída, que lo convirtió en el protagonista de la noticia. El hecho ocurrió en Guadalajara, México, cuando Miguel Ángel Del Toro estaba frente a la Glorieta La Minerva de la urbe. «Vemos un tanto fuerte la lluvia, entonces, sí tengan sus precauciones», dijo y, unos segundos después, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al pavimento. «Por fortuna él está bien», indicó el medio para el que trabaja.

¡Con el compromiso de seguir informando!

Nuestro compañero Miguel Angel Del Toro sufrió una caída esta mañana debido a la lluvia que se presentó en la ciudad. Por fortuna él está bien y con el profesionalismo intacto para continuar reportando lo que sucede en Guadalajara. pic.twitter.com/f3xEdSE3m7 — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) June 3, 2026

Un presidente con una tremenda carga sobre sus hombros se queda dormido durante un acto oficial. Como no, se trata de Donald Trump. Las imágenes, captadas este jueves durante un anuncio sobre una gran inversión en la industria del carbón, exponen al mandatario sentado con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, mientras otros altos funcionarios intervenían.

Este incidente se produjo apenas un día después de que el secretario de Estado del país, Marco Rubio, negara categóricamente ante el Congreso que Trump se hubiera quedado dormido en actos oficiales. «Eso es falso. Nunca lo he visto quedarse dormido. Al contrario, ese hombre no duerme», aseguró. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que el presidente suele llamarlo en la madrugada, a las 2 a.m o a las 5 a.m, lo que, en su opinión, demuestra que descansa poco.

La nueva polémica se suma al reciente debate sobre el estado de salud de Donald Trump. Según un informe médico divulgado por la Casa Blanca, el mandatario padece insuficiencia venosa crónica, una afección considerada común en personas mayores, pero mantiene un desempeño físico y cognitivo «excelente».

??¿Donald Trump se quedó DORMIDO en una reunión? El presidente de Estados Unidos protagonizó una escena en el Despacho Oval que capturó la atención del público. pic.twitter.com/pCiYCLjHCn — Sepa Más (@Sepa_mass) June 5, 2026

Un robot humanoide golpeó accidentalmente a un niño en el abdomen con una patada voladora durante una demostración de artes marciales en la región de Xinjiang, China.

??? Un robot humanoide golpeó accidentalmente a un niño en el abdomen con una patada voladora durante una demostración de artes marciales en la región de Xinjiang, China. pic.twitter.com/eFJU3hAAMv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

En momentos en que buena parte del globo afronta récord de calor…Un poco de agua por favor

Una ardilla pidiendo agua ? pic.twitter.com/jHlH2F7CP5 — Sepa Más (@Sepa_mass) June 5, 2026

En redes sociales se viralizó una foto difundida por el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), después de que varios usuarios repararan en un detalle llamativo: aunque la imagen fue publicada como tomada en una «ubicación no revelada» dentro de su área de responsabilidad, el fondo revela el lugar.

La foto, captada el 9 de mayo, muestra a un F-16 Fighting Falcon durante una operación nocturna de reabastecimiento en vuelo con un KC-135 Stratotanker. Al fondo se distingue, completamente iluminada, Palm Jumeirah, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una isla artificial de perfil inconfundible y una de las estructuras más reconocibles del mundo.

CENTCOM released these F-16 refueling photos tagged "undisclosed location." pic.twitter.com/Rhr60CDDJr — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) June 4, 2026

Los trancones no es fenómeno solo en las grandes ciudades; también en lugares inhóspitos de la tierra:

Ayer, 274 personas intentaron llegar a la cima del Monte Everest a la vez y se formó este atasco pic.twitter.com/z230rlYbbM — Sepa Más (@Sepa_mass) June 5, 2026

Un ‘influencer’ chino dedicado a documentar sus experiencias de viaje estableció cómo su perro Border Collie, de ocho años y muy popular en redes sociales, con 1.5 millones de seguidores, fue robado mientras él estaba en el extranjero, informó SCMP este miércoles.

El 11 de mayo, el padre del ‘influencer’ notó la ausencia del perro. Las cámaras de seguridad captaron a dos desconocidos llevándoselo en una moto eléctrica. Al regresar, el dueño localizó al presunto ladrón, quien admitió haber vendido al animal por solo 180 yuanes (unos 25 dólares) a un restaurante de carne de perro, donde fue sacrificado y consumido.

Guo pudo rastrear al ladrón y ofreció 1.500 dólares por la devolución de su perro, pero le dijeron que el perro había sido vendido por 27 y comido.

El ladrón dice que pensó que el perro era un callejero.

«El perro está muerto, así que deja de armar alboroto. No rompí la ley», supuestamente dijo el hombre.

El propietario presentó denuncia, pero las leyes chinas tratan a las mascotas como simples bienes y exigen que el valor supere los 2.000 yuanes (unos 295 dólares) para abrir un caso penal. Sin una ley específica de protección animal, el caso ha generado gran indignación en las redes sociales.

NEW: Border Collie in China with 1.5 million followers stolen, sold for $27 to a restaurant, and then eaten. The dog's owner, a Chinese travel blogger named 'Guo,' documents his travels with his dog. While he was away on an overseas trip, the dog disappeared while in the care… pic.twitter.com/Itlb9Q9x9T — Collin Rugg (@CollinRugg) June 4, 2026

Un video de vigilancia en Hengshui, China, captó el impactante momento en que una mujer fue arrastrada por el viento mientras sujetaba un toldo. Segundos después, un enorme árbol cayó en el punto exacto donde estaba. Por fortuna, sufrió solo heridas leves.

?? ¡De milagro! ?? Un video de vigilancia en Hengshui, China, captó el impactante momento en que una mujer fue arrastrada por el viento mientras sujetaba un toldo. Segundos después, un enorme árbol cayó en el punto exacto donde estaba. Sufrió solo heridas leves. ? pic.twitter.com/GxEP49G4Xu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 5, 2026

Increíble pero real. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue arrestada en Brasil tras hacerse pasar durante 14 meses por una niña de 12 años llamada Gabriele.

Engañó a una familia evangélica fingiendo ser una menor autista con traumas, utilizando chupete, mamadera y voz infantil, mientras la familia asumía todos sus gastos.

Para justificar su cuerpo adulto, afirmó padecer autismo y haber sido inyectada con hormonas. Sostuvo la mentira durante 14 meses afinando la voz, usando biberones y chupetes, y exigiendo el costoso fármaco Mounjaro para sus supuestos problemas metabólicos.

La Policía descubrió además que contaba con un historial de fraudes en otros estados. Finalmente, confesó los delitos de estafa e identidad falsa.

?? Increíble pero real. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue arrestada en Brasil tras hacerse pasar durante 14 meses por una niña de 12 años llamada Gabriele. Engañó a una familia evangélica fingiendo ser una menor autista con traumas, utilizando chupete, mamadera y… pic.twitter.com/0BKUSLT5WW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

Una familia capturó el momento exacto en que un lago comenzaba a congelarse.

Una familia capturó el momento exacto en que un lago comenzaba a congelarse pic.twitter.com/R79OH4MiLe — Sepa Más (@Sepa_mass) June 5, 2026

Como quiera que estamos en la antesala de la Copa Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, vale apostar si en esta edición se supera este gol. Un día como hoy, 3 de junio de 1997, Roberto Carlos desafió las leyes de la física y marcó este gol para Brasil contra Francia. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores goles de la historia.

??? Un día como hoy, 3 de junio de 1997, Roberto Carlos desafió las leyes de la física y marcó este gol contra Francia. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores goles de la historia. ¿No crees? Cobertura de @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/kAtRVuchbI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 3, 2026

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