Megaoperativo golpeó red de licor adulterado que operaba entre Bogotá y Soacha

Foto: Secretaría de Seguridad

Con un despliegue en varios frentes, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, peritos de las diferentes empresas licoreras, integrantes del GAULA del Ejército y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dieron un golpe contundente en contra de las redes criminales de licor adulterado en la capital.

Se trata de un megaoperativo especialmente relevante, ya que se aproximan el Mundial 2026 y el Día del Padre, fechas en las que el consumo de alcohol aumenta considerablemente.

Uno de los puntos intervenidos fue una litografía en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, considerado uno de los eslabones de la red. Allí se falsificaban las etiquetas de las cajas de aguardiente de diferentes marcas, que luego eran trasladadas a Soacha, donde se embotellaba el licor adulterado.

En esa litografía cerrada al público operaba un hombre de 63 años, quien marcaba los empaques de Tetra Pak con unas máquinas especializadas y le hacía los pliegues para doblar las cajas. En el allanamiento, los agentes del CTI le incautaron el celular a este hombre, mientras del lugar incautaron 14 discos compactos, 30 muestras en papel con los logos y marcas de las distintas empresas distribuidoras de aguardiente en el país, así como 9.000 láminas de cartón tipo Tetra Pak, de aguardiente en proceso de estampado, y otras 9.000 ya listas. El propietario de la litografía tenía 2.800 láminas de Aguardiente Amarillo, 3.000 de Ron Viejo de Caldas y 1.004 de Aguardiente Néctar.

En este punto, la Fiscalía General de la Nación también incautó tres máquinas utilizadas para falsificar los empaques: una impresora litográfica, una plastificadora y una troqueladora, avaluadas en más de 10 millones de pesos.

Con base en la evidencia hallada, el hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de carácter rentístico, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y usurpación de derechos de propiedad industrial.

Este resultado es fruto de una investigación del Grupo de Apoyo Contra la Falsificación y Tráfico de Moneda Nacional y Extranjera, adscrito al CTI de la Fiscalía. Durante el proceso hubo seguimientos, interceptaciones, entre otras acciones correspondientes. Incluso, se desplegaron agentes encubiertos que realizaron seguimiento e identificaron a los responsables.

“En Bogotá no vamos a escatimar esfuerzos y seguiremos intensificando los operativos para sacar este tipo de trago de circulación y cerrarles el espacio a los mercados criminales en Bogotá. Comercializar licor adulterado es un atentado directo contra la salud pública”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

Otro capturado en el lugar de envasado

El segundo punto allanado fue en Soacha, Cundinamarca, donde se capturó en flagrancia a otro hombre, quien, presuntamente, era uno de los encargados de llenar las cajas del licor adulterado y sellarlas. En ese lugar se encontraron 2.657 estampillas falsas, 722 etiquetas de varios licores, 495 botellas vacías, 1.607 tapas, más de 1.700 empaques de Tetra Pak, 80 litros de licor sin envasar, 250 unidades de licor empacado, tres máquinas selladoras y una máquina de termofijación.

Según los peritos, esta modalidad delictiva opera en red: primero se adquieren los cartones cortados, luego se marcan en estas tipografías y, finalmente, se envasan y sellan con máquinas de termofijación.

El operativo permitió evitar que se distribuyeran cerca de 22.000 litros de licor adulterado, lo que representa un golpe significativo a las estructuras criminales que ponen en riesgo la salud pública. De acuerdo con información aportada por los representantes de las marcas comerciales afectadas, estos productos estarían avaluados en el mercado negro por más de 1.500 millones de pesos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.