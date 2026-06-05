Fueron rescatados sin vida los siete trabajadores atrapados en mina de carbón en Cundinamarca

–El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó este viernes que después de más de 24 horas de ingentes esfuerzos fueron encontrados sin vida los seis trabajadores que habían quedado atrapados en la mina de carbón San Antonio 3, en el municipio de Sutatausa, tras una explosión al parecer por concentración de gas metano.

En total, fueron siete las víctimas mortales que dejó este accidente, pues poco después de producirse la explosión y el derrumbe de la mina se logró recuperar el primer minero fallecido.

«Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer», precisó el gobernador en su cuenta en X, quien dio a conocer la identificación de las víctimas fatales.

• Jimmy Mendieta

• Rubén Esteban Montaño

• Diego Ferney Robayo

• Luis David Casallas

• Camilo Sierra

• Héctor Márquez

• Alexander Rodríguez Rincón

El mandatario cundinamarqués subrayó que la Agencia Nacional de Minería asumió las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente que hoy enluta a Sutatausa y al departamento.

Igualmente hico un reconocimiento a los socorredores mineros, organismos de emergencia, personal de salud y autoridades que durante cerca de 24 horas trabajaron en las labores de búsqueda y rescate. «Su compromiso, valentía y vocación de servicio han sido fundamentales en la atención de esta emergencia», puntualizó.

La Agencia Nacional de Minería, ANM, al informar de la nueva tragedia en un comunicado, advirtió que estas minas no estaban autorizadas por la entidad.

Indicó que desde el momento en que se reportó la emergencia, la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté activó sus protocolos de atención y desplazó de manera inmediata personal especializado al lugar de los hechos para liderar las labores técnicas de búsqueda, rescate y verificación.

Los equipos de Salvamento Minero de la ANM tuvieron que realizar maniobras especializadas en condiciones de alto riesgo, inclinados entre 700 y 800 metros al interior de la mina. Estas labores se adelantaron de manera articulada con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal de Sutatausa, organismos de salud, y las ambulancias de Sutatausa y Ubaté.

De acuerdo con la información técnica recopilada, el evento ocurrió en una bocamina ubicada dentro del área correspondiente al título minero No. 9482, destinado a la explotación de carbón en la vereda Peñas de Boquerón.

Sin embargo, advirtió que la emergencia corresponde a una bocamina no autorizada para el desarrollo de actividades de explotación minera, es decir, una labor de extracción ilícita de minerales.

Esta es la segunda tragedia que ocurre en el municipio de Sutatausa en menos de un mes. El pasado 4 de mayo se produjo una tragedia similar en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S.

Quince trabajadores quedaron atrapados en el socavón, de los cuales nueve murieron y los restantes seis lograron ser rescatados con vida, aunque tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional de Ubaté para recibir atención médica.

Y es la séptima tragedia minera que se registra en Cundinamarca en los últimos meses, con un salto total de 22 muertos.

La Agencia Nacional de Minería advirtió que estas tragedia ocurren general porque los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras.

En este sentido, la Agencia Nacional de Minería destacó que ha adelantado campañas continuas de prevención, capacitación y sensibilización en seguridad minera, orientadas a fortalecer las buenas prácticas operativas y la gestión del riesgo en este tipo de explotaciones.

La entidad reiteró su compromiso con el seguimiento permanente a las operaciones mineras en el país, con el objetivo de salvaguardar la vida de los trabajadores y promover una minería segura..