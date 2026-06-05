    • Bogotá

    Por obras hay cierre de dos carriles en la autopista Norte entre avenida calle 183 y calle 191

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de dos agentes de tránsito en una vía de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

    Para adelantar obras de desmontaje e izaje de postes de alta tensión de ENEL en la autopista Norte entre avenida calle 183 y calle 191, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó elcierre de la calzada exclusiva de TransMilenio y cierre de dos carriles de la calzada mixta, en sentido sur – norte, de la autopista Norte entre avenida calle 183 y calle 191. ¡Revisa los detalles y planifica tus recorridos!

    De acuerdo con el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir de las 10:00 p. m. del 4 de junio 2026 y finalizarán aproximadamente en un mes, con horario de cierre de 10:00 p. m. a 4:00 a. m., excepto el fin de semana del 12 al 15 de junio. (Ver mapa 1).

    Cierre Bogotá en autopista Norte entre avenida calle 183 y calle 191
    Mapa 1.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)  autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de los buses articulados

    ?Los buses articulados del sistema Transmilenio que transitan en sentido sur – norte por la autopista norte continuarán transitando por el carril occidental de la calzada mixta oriental (Mapa 2).

    Cierre Bogotá en autopista Norte entre avenida calle 183 y calle 191
    Mapa 2.

    Tránsito de vehículos particulares

    • Etapa 1: De 10:00 p. m. a 12:00 a. m.: Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la autopista norte, continuarán transitando por los tres carriles restantes que quedarán habilitados en el corredor (Mapa 2).
    • Etapa 2: De 12:00 a. m. a las 04:00 a. m.: Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la autopista norte, continuarán transitando por los dos carriles restantes que quedarán habilitados en el corredor (Mapa 2).

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