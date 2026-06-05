    • Bogotá

    Llegó el momento de aprender inglés con el SENA y Yes, Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de 'Yes, Bogotá' con cursos gratis de inglés.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    Estudia gratis inglés con el programa ‘Yes, Bogotá’,impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

    Esta formación en idioma inglés busca fortalecer las competencias laborales de los bogotanos y bogotanas, y así facilitar su inserción en sectores con alta demanda de talento bilingüe, como BPO, gastronomía y turismo, tecnología y audiovisuales. ¡Inscripciones abiertas hasta agotar cupos!

    Esta iniciativa esta? dirigida a personas mayores de edad que residan en Bogotá.

    En alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) podrás acceder a 48 horas de formación, clases sincrónicas, prueba de clasificación y certificación sin costo.

    Inscríbete hasta el 8 de junio de 2026, los cupos son limitados. Asegura tu crecimiento profesional con una segunda lengua, diligenciando el formulario habilitado, accediendo o haciendo clic aquí.

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    Giovanni Alarcón M.
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