Registrador presentó a partidos, órganos de control y misiones de observación pruebas de que los softwares y el censo electoral no fueron modificados

–En una reunión con los partidos políticos, los órganos de control (Contraloría y Procuraduría) y las misiones de observación electoral, el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo, presentó las pruebas de que ni los softwares ni el censo electoral fueron modificados el pasado 26 de mayo.

En este encuentro Penagos Giraldo expuso la trazabilidad del archivo básico de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene la información de las mesas por cada puesto de votación dispuesto en Colombia y el exterior. De igual manera, se verificó que el código hash del archivo (mecanismo técnico que permite verificar que la información no ha sido alterada) es el mismo en distintos momentos del proceso, a saber:

1-Archivo compartido a los auditores de los partidos políticos el 26 de mayo.

2-Verificación en el CRT (Centro de Recepción Telefónica) el 31 de mayo.

3-Archivo descargado el 4 de junio.

Además, se reseñó la trazabilidad que se realizó a los softwares en las diferentes etapas del Programa General de Auditorías, donde se demostró que el código hash es coincidente en las tres diligencias llevadas a cabo.

-Disposición y verificación de versión final de los softwares auditados el 11 y 25 de mayo.

-Registro y custodia (congelamiento) el 28 de mayo.

-Registro de los softwares (verificación de la versión congelada) el 30 y 31 de mayo.

Al respecto compartió imágenes que evidencian que el código hash del archivo de la DIVIPOLE coincide antes, durante y después de la jornada electoral del pasado domingo 31 de mayo, lo cual certifica que el archivo no fue modificado, y garantiza la integridad y transparencia del proceso democrático.