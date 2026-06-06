Asista este sábado 6 de junio al encuentro gratuito ‘Relatos del universo’

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través del Planetario de Bogotá, invita a las familias a disfrutar de una experiencia única en el encuentro ‘relatos del universo’ que se realizará este sábado 6 de junio de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.¡Entrada libre hasta completar aforo!

Cada mes, el Planetario de Bogotá te invita a descubrir los eventos, fenómenos y hallazgos más recientes de la astronomía a través de relatos cercanos, pensados para conectar la ciencia con nuestra vida cotidiana y mostrar cómo esta nos transforma.

Un encuentro para escuchar, dialogar y dejarnos sorprender por el universo en constante cambio.

A continuación conoce más detalles de esta invitación al encuentro en el siguiente post de Instagram del Planetario de Bogotá

La cita es en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.