Colombia logró bajar la deuda externa del 41,8% de 2022, a 24,1% en 2026

Con el pago del 100% del Total Return Swap (TRS), Colombia continúa avanzando en su estrategia de reducción del endeudamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el país “culminó exitosamente» la cancelación total del TRS, como parte de la estrategia de manejo de deuda liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

“Este logro, permitió reducir el costo del endeudamiento, fortalecer la posición financiera de la Nación y disminuir la vulnerabilidad del país frente a choques externos y episodios de volatilidad en los mercados internacionales», dice la cartera de Hacienda.

De esta manera, se fortalece la estrategia de gestión de deuda pública neta y bruta, que “continúan mostrando una evolución más favorable frente a las proyecciones contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2025″.

La cartera informó que “la deuda externa, como porcentaje del total de la deuda, cayó a niveles cercanos al 24,1% con relación al 41,8% que se registró al cierre de 2022, reduciendo significativamente la vulnerabilidad del país frente a choques externos».

Agrega el Ministerio que “gracias a los resultados de la estrategia de manejo de deuda, el dato más reciente observado de deuda neta como porcentaje del PIB se ubica alrededor del 57%, por debajo de las estimaciones contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyectaba niveles cercanos al 63% del PIB para 2026 y del 58,9% proyectado en el Plan Financiero 2026″.

Mientras, la deuda externa, como porcentaje del total de la deuda, cayó a niveles cercanos al 24,1% en mayo de 2026, “alcanzando mínimos históricos y fortaleciendo la resiliencia de las finanzas públicas frente a choques externos».

En línea con estos resultados, el presidente Gustavo Petro destacó que “la reducción de la deuda externa permite que Colombia sea hoy menos vulnerable frente a las crisis económicas internacionales».

El Ministerio de Hacienda señaló que, como resultado de las diferentes operaciones ejecutadas por la Dirección General de Crédito Público, “el Tesoro Nacional alcanzó durante la última semana de mayo de 2026 niveles de liquidez cercanos a COP 27 billones, consolidando una posición financiera más sólida y flexible para atender las necesidades de financiamiento del país».

Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

(Fin/aga/cpq)