Por rehabilitación de la malla vial hay cierre del vagón 1 de la estación Quiroga de TransMilenio

Foto: TransMilenio.

TransMilenio informó que desde este jueves 4 de junio se realiza el cierre temporal del vagón 1, en sentido sur a norte, de la estación Quiroga de la avenida Caracas con calle 33 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Este cierre es necesario para adelantar obras de rehabilitación de la malla vial. ¡Planifica tus recorridos!

Debido a los trabajos, algunos servicios tendrán redistribución operativa dentro de la estación. Los trabajos de rehabilitación vial se adelantarán en sentido sur a norte.

Vagón 2

C17.

D20.

3 – Redistribución.

B13.

PORTAL USME H17.

PORTAL USME H20.

M83 – Redistribución.

Vagón 1

3.

PORTAL TUNAL H13.

PORTAL USME H83.

También se recomienda a los usuarios tomar servicios y rutas en la Estación 40 Sur y Estación Restrepo, aledañas a la Estación Quiroga.

La recomendación es mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp y planear el viaje a través de la aplicación TransMiApp.

Recuerda con la tarjeta TuLlave personalizada tienes:

Transbordos a 0 pesos colombianos. Dos viajes a crédito al día. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo

¡Planea tu viaje con anticipación y sigue la señalización dispuesta en la estación!