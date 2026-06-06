Golpe contundente al maltrato animal en Bogotá: 32 animales fueron rescatados en operativos en tres localidades

Foto: IDPYBA.

32 animales fueron rescatados en operativos de control simultáneos en las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Esta acción contundente fue producto de un trabajo interinstitucional ente la Policía Ambiental y de Carabineros, Alcadías Locales, Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Personería de Bogotá, con el apoyo técnico del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. (IDPYBA).

Los hechos se registraron tras denuncias ciudadanas que alertaron por presuntos casos de presunto maltrato en estas zonas del Distrito a donde fueron traslados los equipos de Escuadrón Anticrueldad, el equipo de Granja y el equipo de Apoyo Psicosocial del IDPYBA.

En Ciudad Bolívar fueros rescatados 16 gatos y 12 perros que se encontraban con malas condiciones de salud y baja condición corporal. De los 28 animales, 10 quedaron a cargo del IDPYBA y 18 a cargo de la Alcaldía Local.

Mientras tanto en Santa Fe, tras visita de verificación de condiciones de bienestar animal, tres caninos fueron entregados volutariamente tras la emisión de nuestro concepto desfavorable. El Instituto asumió su custodia para garantizar su cuidado.

Finalmente, en Rafael Uribe Uribe la Policía de Carabineros aprehendió un caballo que se encontraba en vía pública que recibió concepto desfavorable del equipo médico veterinario del IDPYBA.

Estos animales iniciaron su proceso de rehabilitación y contarán con el acompañamiento de un equipo especializado en su recuperación, además, los expedientes con los conceptos serán trasladados las autoridades respectivas.