Cortes de luz este domingo 07 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 07 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana. De la calle 94A a la calle 97, entre la carrera 44A y la carrera 48. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Chicó Norte III Sector. De la calle 97 a la calle 99, entre la carrera 21 y la carrera 23. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

El Laurel. De la calle 65 a la calle 67, entre la carrera 69 y la carrera 71. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

La Faena. De la calle 68 a la calle 70, entre la carrera 10 y la carrera 12. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la carrera 115 a la carrera 117, entre la calle 18 y la calle 20. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Lusitania. De la calle 10 a la calle 13, entre la carrera 67 y la carrera 69. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Centro Industrial. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 64 y la carrera 66. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Modelo Sur. De la calle 0 Sur a la calle 5 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 10. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Usaquén

Rincón del Chicó. De la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 99 y la calle 101. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Santa Bibiana. De la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 99 y la calle 103. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.