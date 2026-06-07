Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este 7 de junio de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Te compartimos el pronóstico del clima entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 7 de junio de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER se espera este domingo 7 de junio en Bogotá:
- Durante la madrugada, se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad.
- La temperatura mínima estimada 11 °C.
- Para la mañana, se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y robabilidad de ocurrencia de lluvias en las localidades de Usme y Sumapaz. Para el resto de la ciudad predominio del tiempo seco.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa.
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.