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    Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este 7 de junio de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen panorámica de Bogotá en la que se aprecia un día soleado.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Te compartimos el pronóstico del clima entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 7 de junio de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    Según el reporte del IDIGER se espera este domingo 7 de junio en Bogotá:

    • Durante la madrugada, se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad.
    • La temperatura mínima estimada 11 °C.
    • Para la mañana, se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y robabilidad de ocurrencia de lluvias en las localidades de Usme y Sumapaz. Para el resto de la ciudad predominio del tiempo seco.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa.
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

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