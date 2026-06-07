Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este 7 de junio de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Te compartimos el pronóstico del clima entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 7 de junio de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este domingo 7 de junio en Bogotá:

Durante la madrugada, se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad.

La temperatura mínima estimada 11 °C.

Para la mañana, se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y robabilidad de ocurrencia de lluvias en las localidades de Usme y Sumapaz. Para el resto de la ciudad predominio del tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.