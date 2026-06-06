Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 06 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 06 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7506 – La 5ta 8 – Tarde 9579 – La 5ta 7 – Noche
Culona
Día 2162 – Noche
Astro Sol
6739 – Signo Virgo
Paisita
Día 8559 – La 5ta 1 – Noche 0680 – León
Chontico
Día 7063 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 4113 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 8337 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 710 – Noche
Play Four
Día 8708 – Noche
Samán
Día 0041
Caribeña
Día 8049 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 2740 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 6526 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 8963 – La 5ta 1 – Tarde 7519 – La 5ta 6