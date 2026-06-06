Este es el cartel de artistas del Festival Popular al Parque 2026 para el 6 y 7 de junio

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes presentó el cartel de artistas de la tercera edición del Festival Popular al Parque 2026, que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar bajo el concepto ´Herencia que vibra en presente ´. La entrada será libre.

Popular al Parque 2026, organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes en alianza con la emisora La Kalle, reunirá a algunas de las figuras nacionales e internacionales más reconocidas de la música popular, como Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Marbelle, Luisito Muñoz, junto a agrupaciones distritales que continúan renovando el panorama musical de la ciudad.

Te presentamos el cartel de artistas de esta nueva edición del Festival:

Invitados internacionales

Los Tucanes de Tijuana, una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano y responsables de canciones como La Chona, El Tucanazo y El Centenario. Con décadas de trayectoria, el grupo liderado por Mario Quintero Lara convirtió el sonido norteño en un fenómeno global y llevó su música a escenarios internacionales como Coachella.

una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano y responsables de canciones como La Chona, El Tucanazo y El Centenario. Con décadas de trayectoria, el grupo liderado por Mario Quintero Lara convirtió el sonido norteño en un fenómeno global y llevó su música a escenarios internacionales como Coachella. Edwin Luna, también llegará desde México junto a La Trakalosa de Monterrey, agrupación que renovó la banda norteña incorporando una puesta en escena de gran formato y canciones como Fíjate que sí, Broche de Oro y Mi padrino el diablo.

Artistas nacionales

La programación nacional reunirá varias generaciones y estilos de la música popular colombiana, entre ellos estarán:

Marbelle, quien llegará al festival con un repertorio de mariachi.

quien llegará al festival con un repertorio de mariachi. Francy presentará un catálogo de himnos del despecho y el empoderamiento femenino que la consolidaron como “La Voz Popular de América”.

presentará un catálogo de himnos del despecho y el empoderamiento femenino que la consolidaron como “La Voz Popular de América”. Hernán Gómez, heredero de una de las dinastías más importantes del género popular.

heredero de una de las dinastías más importantes del género popular. Luisito Muñoz, una de las voces más reconocidas de la música de despecho.

una de las voces más reconocidas de la música de despecho. La Banda del Aventurero, proyecto encargado de mantener vivo el legado musical construido alrededor de Yeison Jiménez.

proyecto encargado de mantener vivo el legado musical construido alrededor de Yeison Jiménez. Sebastián Ayala, impulsado por el éxito Mi Decisión; Kristian Camilo, quien recientemente hizo una colaboración con Edwin Luna.

impulsado por el éxito Mi Decisión; Kristian Camilo, quien recientemente hizo una colaboración con Edwin Luna. Brayan Kamacho, una de las voces jóvenes del evento.

una de las voces jóvenes del evento. Daniel Merak, artista que mezcla una estética contemporánea con la tradición popular.

artista que mezcla una estética contemporánea con la tradición popular. Dareska, artista antioqueña que ha participado en «A Otro Nivel» y «La Descarga».

Artistas Distritales

Como ocurre en los demás Festivales al Parque, Popular al Parque también funciona como una plataforma para visibilizar el talento emergente de Bogotá. En esta edición participarán:

Banda Siete, agrupación bogotana que fusiona música popular con sonidos urbanos y tropicales.

agrupación bogotana que fusiona música popular con sonidos urbanos y tropicales. Joan Hernández, músico y acordeonista que mezcla regional mexicano y música popular.

músico y acordeonista que mezcla regional mexicano y música popular. Pipe Jaime, artista que ha ganado reconocimiento por su propuesta de banda popular y regional mexicana.

artista que ha ganado reconocimiento por su propuesta de banda popular y regional mexicana. Óscar Roa, compositor e intérprete que ha construido una propuesta basada en historias cotidianas de amor y desamor.

Un festival que reconoce la transformación de la música popular

Creado en 2023, el Popular al Parque se consolidó como un espacio para reconocer la importancia cultural y social de la música popular en la ciudad. Más allá de los géneros tradicionales, el festival propone un encuentro entre las herencias rurales, las influencias internacionales y las estéticas urbanas actuales, evidenciando cómo estos sonidos evolucionan y se integran a las nuevas dinámicas culturales de Bogotá.

La programación del festival busca reflejar la manera en que la música popular acompaña la vida cotidiana de millones de personas y cómo hoy convive con plataformas digitales, nuevas audiencias y fusiones musicales que mantienen vigente su esencia.

Este Festival también hace parte de la apuesta del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura por fortalecer el uso cultural del espacio público, promoviendo escenarios de convivencia, encuentro ciudadano y circulación artística a través de actividades de acceso libre para toda la ciudadanía.