Registraduría recibe solicitud oficial para el retiro de la asamblea constituyente en Colombia

El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente solicitó formalmente ante la Registraduría Nacional en Colombia el retiro del proyecto que buscaba convocar este mecanismo de participación. La sorpresiva decisión, que suspende definitivamente la recolección de firmas en el país, se tomó con el propósito de concentrar todos los esfuerzos políticos en la construcción de un gran acuerdo nacional que permita impulsar la paz y las reformas sociales sin necesidad de modificar la actual carta magna.

Durante los meses que duró el proceso, los organizadores habían logrado reunir aproximadamente dos millones de firmas, quedando muy cerca de la meta de 2,6 millones que exigía la autoridad electoral para que la iniciativa avanzara hacia el Legislativo. Tras oficializar el retiro del documento, los líderes confirmaron que el colectivo no desaparecerá, sino que pasará a llamarse “Comité Promotor de la Alianza por la Vida, la Paz y las Reformas Sociales”, reorientando su trabajo hacia el respaldo de la movilización ciudadana y el diálogo de consensos.

Frente a las especulaciones sobre posibles influencias externas, el vocero del comité aclaró que actuaron bajo total autonomía y soberanía, descartando que la cancelación fuera una directriz impuesta desde la Casa de Nariño. No obstante, el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente su respaldo a la medida poco después, argumentando que la prioridad del país debe ser consolidar la estructura vigente de la Constitución y enfocarse en los retos democráticos del próximo ciclo electoral.

Desde la otra orilla, diversos sectores de la oposición y precandidatos presidenciales han cuestionado las verdaderas motivaciones de este giro discursivo. Distintas figuras políticas han señalado que este movimiento podría tratarse de una presunta estrategia electoral impulsada por sectores afines al Gobierno, argumentando que el supuesto interés detrás del abandono de la constituyente es adoptar una postura más conciliadora para evitar el desgaste político y reagrupar fuerzas de cara a las reñidas elecciones de 2026.