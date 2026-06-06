La Unidad Móvil Agencia de Empleo llega a la localidad de Chapinero hasta este sábado 6 de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo labores. Asiste desde el lunes a al sábado 6 de junio de 2026 al Parque Los Hippies y la Plazoleta de Unilago. Además, accede a más vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la localidad de Chapinero

¿Vives en norte de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 1 al sábado 6 de junio de 2026 y accede gratis a:

Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Visita la la Unidad Móvil llega a la localidad de Chapinero este lunes 1 y martes 2 de junio el Parque de Los Hippies, ubicado en la calle 60 con carrera Novena. Y del miércoles 3 al sábado 6 de junio a la Plazoleta de Unilago, ubicada en la carrera 15 #78-33. Los horarios son de martes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sa?bado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota