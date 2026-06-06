La estación de TransMilenio calle 26 ahora lleva el nombre calle 26 – Atrio

Foto: TransMilenio.

TransMilenio y Atrio oficializaron una alianza que seguirá conectando a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa con grandes proyectos de ciudad. Como parte de esta iniciativa, la estación Calle 26, ubicada en avenida Caracas en el centro de Bogotá tiene apellido, ahora será conocida con el nombre de Calle 26 – Atrio.

La estación ubicada en límites entre las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo, que diariamente moviliza a más de 4.000 usuarios, se convierte en un nuevo punto de conexión entre la movilidad, la transformación urbana y uno de los desarrollos arquitectónicos y empresariales más emblemáticos de Bogotá.

Atrio, un edificio empresarial de alto nivel, que desde hace 10 años abrió sus puertas al público en el corazón del centro internacional, es un proyecto arquitectónico y constructivo único en la ciudad que ofrece más de 60,000 metros cuadrados de oficinas, locales comerciales y gastronómicos integrando el complejo al espacio público.

Esta alianza responde al interés de TransMilenio de generar ingresos adicionales a la tarifa y facilitar acciones conjuntas con el sector privado para reconocer los grandes orgullos de Bogotá, comenzando por su transporte público. Además, de esta manera es posible potencializar la visibilidad de marcas en las estaciones de TransMilenio.

“30 empresas y entidades han creído en esta iniciativa, entendiendo el impacto positivo de hacer parte de TransMilenio, que moviliza a más de cuatro millones de personas cada día. Estas alianzas comerciales permiten integrar el trabajo del Ente Gestor y las marcas presentes en la ciudad para el fortalecimiento de la seguridad, el cuidado y embellecimiento de la infraestructura, la realización de actividades culturales y otras acciones de cuidado para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios y usuarias”, aseguró María Fernanda Ortiz, Gerente General de TransMilenio.

Por su parte, Andrés Esquivel, Gerente Comercial de Pei Asset Management, compañía que gestiona Pei, el portafolio más grande activos en el país del cual hace parte la Torre Atrio, destacó que esta acción representa el compromiso de Pei Asset Management con generar espacios con visión de futuro que generen desarrollo y beneficien a la comunidad.

“Atrio nació con la visión de aportar a la transformación de Bogotá, integrándose a la vida de la ciudad y generando espacios que conectan personas, negocios y experiencias. Esta alianza con TransMilenio nos permite acercarnos aún más a millones de ciudadanos y seguir consolidando un proyecto que representa progreso, confianza y desarrollo para la capital”, señaló Andrés Esquivel, Gerente Comercial de Pei Asset Management.

TransMilenio actualizará toda la información con el nuevo nombre (mapas, página web, planeador de ruta, marcación de estaciones, entre otros), la socializará con los demás agentes del Sistema y modificará los programas que indican los puntos de parada dentro de los buses.

TransMilenio continúa trabajando para que más marcas, proyectos y empresas públicas y privadas se unan a esta estrategia de ciudad, contribuyendo al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de transporte público de Bogotá.