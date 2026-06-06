Trabajo sí hay en Bogotá: 5.906 vacantes con postulación virtual hasta este sábado 6 de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 5.906 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 6 de junio de 2026. Entre las vacantes hay 419 cargos con uno y dos salarios mínimos mensuales, y 146 cuentan con ingresos que oscilan entre dos y cuatro salarios. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas que buscan talento y los capitalinos que buscan empleo.

Para esta semana hay 237 vacantes dirigidas a perfiles universitarios, 214 a técnicos profesionales, 149 a bachilleres y 80 a tecnólogos. Además, la convocatoria incluye oportunidades para personas sin formación formal, con 107 vacantes que no requieren nivel educativo específico.

“Esta convocatoria refleja el movimiento que hoy tiene el mercado labor al en sectores como tecnología, movilidad, mantenimiento técnico y servicios. Además, una parte importante de las vacantes están abriendo oportunidades par a jóvenes y personas sin experiencia previa, especialmente en perfiles operativos y técnicos que actualmente tienen una al ta demanda en Bogotá” , afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

La oferta laboral incluye oportunidades para personas con distintos niveles de formación y experiencia, así como vacantes priorizadas para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y población con discapacidad.

En la oferta laboral hay 419 vacantes que ofrecen salarios entre uno y dos salarios mínimos mensuales; 146 cuentan con ingresos que oscilan entre dos y cuatro salarios mínimos; y algunos cargos especializados en áreas de ingeniería, mantenimiento industrial y tecnología, ofrecen entre cuatro y seis salarios mínimos mensuales.

Entre los cargos con mayor número de vacantes disponibles se encuentran asistente administrativo con manejo SIGO y Excel, técnico en gasodomésticos con moto, técnico de refrigeración con moto, técnico reparador con moto, desarrollador(a) de software backend, ingeniero electromecánico, controlador de operación ferroviaria, ayudante de obra, operador de contact center y médico general.

Hay 237 vacantes dirigidas a perfiles universitarios, 214 a técnicos profesionales, 149 a bachilleres y 80 a tecnólogos. Además, la convocatoria incluye oportunidades para personas sin formación formal, con 107 vacantes que no requieren nivel educativo específico.

La oferta laboral tiene 294 vacantes que no solicitan experiencia previa, mientras que 274 requieren únicamente seis meses de experiencia, ampliando las oportunidades de acceso al empleo formal para jóvenes y personas que buscan ingresar o reingresar al mercado laboral.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Sigue el canal de WhatsApp con ofertas laborales y ferias de empleo en Bogotá

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.