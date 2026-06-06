Petro, a explicar cuatro presuntas irregularidades económicas sobre la financiación política del año 2022

La investigación sobre la financiación política del año 2022 tomó un nuevo rumbo cuando se conoció que el presidente Gustavo Petro tendrá que brindar explicaciones oficiales por cuatro presuntas irregularidades económicas. Las pesquisas avanzan desde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde se reactivó el expediente debido a la supuesta vulneración de los topes de campaña presidenciales y la aparente recepción de aportes que nunca fueron reportados ante los organismos de control estatal.

El proceso judicial y político había sido considerado para su archivo inicial, pero un reciente salvamento de voto emitido por magistrados investigadores revivió el caso de manera automática. Según los expedientes que se adelantan, las autoridades tienen en la mira cuatro supuestos hechos que jamás se registraron en los libros contables oficiales de la contienda: el manejo de dinero en efectivo para el pago a testigos electorales, los aportes económicos atribuidos al sindicato de la USO, una polémica contribución de 500 millones de pesos proveniente de Fecode y los millonarios gastos operativos por horas de vuelo privado.

Gran parte de esta evidencia documental y testimonial ya reposa en las arcas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Fiscalía General de la Nación. Producto de estos hallazgos, el ente acusador imputó cargos formales al exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente haber permitido que se sobrepasaran los límites legales en más de 1.300 millones de pesos durante la primera vuelta. Es imperativo recordar que, en estricto apego a la ley y a la presunción de inocencia, todas las personas e instituciones mencionadas son consideradas presuntamente responsables, ya que cualquier nivel de culpabilidad únicamente será establecido por un juez de la República tras una sentencia definitiva.

Los documentos revelados por los entes investigadores advierten sobre la aparente creación de una cadena de intermediaciones financieras, la cual se habría diseñado específicamente para alejar los recursos de sus fuentes reales y evadir la fiscalización normativa. Este escenario genera fuertes coletazos jurídicos y de gobernabilidad, puesto que, si las comisiones legislativas y penales determinan la contundencia de las pruebas, el supuesto ingreso irregular de dineros podría culminar en un llamado formal a versión libre o indagatoria para el jefe de Estado.