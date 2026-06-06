Presidente Gustavo Petro lanza fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella y Donald Trump por supuesta injerencia electoral

Desde la ciudad de Montería (Córdoba), el presidente Gustavo Petro arremetió fuertemente contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exmandatario estadounidense Donald Trump, al denunciar una presunta injerencia extranjera en las elecciones. El mandatario justificó sus declaraciones como una férrea defensa a la soberanía nacional de cara a la segunda vuelta presidencial, advirtiendo sobre el supuesto riesgo de que el país termine gobernado por corrientes políticas vinculadas a la violencia y a un presunto regreso del paramilitarismo.

Durante su discurso, el jefe de Estado se refirió directamente al reciente apoyo público que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a la candidatura de la derecha. Petro cuestionó tajantemente este respaldo y calificó al aspirante opositor como un «jovencillo de Miami que no conoce a Colombia», asegurando además que su eventual llegada al poder significaría devolverle el control del Estado a quienes serían los supuestos artífices de miles de muertes en el país a manos de actores armados ilegales.

El nivel de confrontación del discurso no se limitó únicamente al entorno electoral, sino que alcanzó también al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Petro respondió a las advertencias del funcionario norteamericano y le hizo un llamado contundente a Estados Unidos para que defina si desea seguir cooperando con Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En un tono desafiante, el presidente colombiano afirmó que no cederá ante posibles presiones, asegurando que no lo silenciarán ni siquiera bajo la amenaza de sanciones internacionales, inclusión en la lista OFAC o supuestas represalias en su contra.

Estas tensiones políticas marcan la álgida recta final hacia la segunda vuelta del próximo 21 de junio, donde se medirán en las urnas Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Desde la otra orilla política, los partidarios del candidato de derecha y movimientos como el Centro Democrático han desestimado los señalamientos del mandatario, tildándolos de intervencionismo desde la Casa de Nariño. La controversia ha avivado el profundo debate nacional sobre los aparentes intereses internacionales en los comicios y la polarización del electorado.

Fuentes consultadas:

Caracol Radio – Presidente Gustavo Petro critica a Abelardo De la Espriella

Infobae – El Centro Democrático respondió a Petro tras duras declaraciones contra opositores

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Mensajes de Trump sobre la campaña de De la Espriella

Este reporte detalla el cruce de declaraciones y el impacto político del apoyo internacional que desencadenó el pronunciamiento del mandatario colombiano.