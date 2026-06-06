El Cocinajero en el Teatro El Parque este 6 de junio

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y su programa Nidos te invitan a disfrutar en familia de El Cocinajero, una obra especial para la primera infancia, presentada por el grupo Nidos. La función será en el Teatro El Parque, el 6 de junio de 2026, a las 3:00 p. m. ¡Entrada con boletería!

El Cocinajero es una obra musical interactiva, del programa Nidos del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que nos lleva a través de un viaje por los sonidos y sabores de la cocina latinoamericana. Desde la energía rítmica de Sandía en la percusión, pasando por la calma de Crispeto en el bajo, la curiosidad de Maranja con su voz, hasta la reflexión de Legúm con su versatilidad instrumental, El Cocinajero nos muestra la magia y la transformación que ocurre en la cocina.

A lo largo de la obra, el público acompaña a estos personajes en el proceso de la siembra de algunos vegetales y tuberculos hasta su llegada al plato, mientras exploran la importancia del alimento y la cocina como espacios de encuentro y desarrollo en la infancia.

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La cita es en Teatro El Parque, ubicado en la Carrera 5 No. 36 – 05.