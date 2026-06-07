Bogotá calienta motores para el Festival Territorio de la Salsa 2026: ocho agrupaciones se toman Kennedy

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

La Alcaldía Local de Kennedy, en el marco de su agenda cultural 2026, anunció el inicio del proceso de selección artística para el Festival Kennedy Territorio de la Salsa, uno de los eventos culturales más representativos de la localidad y una apuesta por el fortalecimiento de las expresiones artísticas y musicales del territorio.

Como parte de esta fase preparatoria, este sábado 5 de junio de 2026, se realizaron las audiciones oficiales en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy. Allí, artistas solistas, agrupaciones musicales y bailarines demostraron su talento ante un jurado evaluador, en una jornada que reafirmó el compromiso de la administración local con la promoción y visibilización de los procesos culturales comunitarios.

En su cuarta edición, el Festival Kennedy Territorio de la Salsa reunirá a ocho agrupaciones musicales locales, grupos de danza y artistas invitados, consolidándose como un espacio de encuentro para los amantes de este género musical y una vitrina para el talento que emerge y se fortalece en los barrios de la localidad.

Este festival está orientado a fortalecer la circulación artística, promover el talento local y seguir consolidando este escenario cultural para la comunidad.

El próximo 11 de julio de 2026, las mejores agrupaciones de salsa se tomarán el escenario para ofrecer

una jornada llena de ritmo y talento. Los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de nuestros artistas

locales, así que alisten sus mejores pasos y prepárense para bailarr», sen?alo? Javier Prieto Tristancho, alcalde Local (e) de Kennedy.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de Kennedy continúa promoviendo espacios para el desarrollo cultural, el reconocimiento de los artistas locales y la preservación de una tradición salsera que forma parte de la identidad y la memoria colectiva de la comunidad.