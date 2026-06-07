Policía de Bogotá desmantela ‘call center’ criminal que robaba cuentas bancarias desde Fontibón

Foto: Policía de Bogotá

Bogotá no detiene su lucha contra la delincuencia. Una denuncia ciudadana permitió a la Policía de Bogotá desmantelar un sofisticado ‘call center’ criminal que operaba desde una bodega en la localidad de Fontibón y que, presuntamente, era utilizado para cometer estafas mediante la suplantación de entidades bancarias.

La acción policial produjo la captura en flagrancia de cinco personas, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para captura de datos y hurto por medios informáticos.

Los uniformados, al ingresar al inmueble, sorprendieron a los presuntos integrantes de la organización haciéndose pasar por funcionarios de entidades bancarias para engañar a personas en todo el país. Estos presuntos delincuentes utilizaban libretos estructurados para obtener información confidencial de sus víctimas y posteriormente saquear sus cuentas y realizar extorsiones directas. Esta red ilegal obtenía rentas criminales cercanas a los 200 millones de pesos semanales.

Durante el operativo fueron incautados 48 teléfonos celulares, 322 tarjetas SIM de diferentes operadores, cuatro módems de alta conectividad a internet, tres billeteras virtuales utilizadas para recibir y dispersar el dinero obtenido de manera ilegal, dos motocicletas eléctricas, bases de datos físicas con información personal de ciudadanos de todo el país y varios libretos empleados para la suplantación de entidades financieras. Tanto los capturados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.