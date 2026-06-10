En operativo sorpresa en Ramédicas la Supersalud evidencia fallas en entrega de medicamentos a usuarios de Famisanar en Bogotá

–En una visita sorpresa al dispensario Ramédicas, ubicado en el sector del Restrepo, en Bogotá, la Superintendencia Nacional de Salud estableció largas filas y demoras en la entrega de medicamentos; los usuarios denunciaron que llevaban semanas e incluso meses esperando tratamientos formulados por la EPS Famisanar.

El recorrido fue liderado por el superintendente Daniel Quintero Calle, quien explicó que la visita respondió a las denuncias recibidas por la entidad sobre presuntas barreras de acceso a medicamentos.

«Hemos recibido muchas quejas, y nos encontramos lo que siempre hemos observado, y es que le dicen a la gente que necesita un medicamento que espere dos meses, tres meses y, a veces, hasta un año sin entregarle el medicamento. Llegamos acá y ahí está el medicamento», afirmó Quintero Calle.

Durante la jornada se presentó una situación que encendió las alarmas. Una usuaria sufrió una convulsión mientras permanecía en las instalaciones a la espera de atención. Según lo observado por los funcionarios de la Supersalud, en ese momento no había personal disponible para brindar primeros auxilios de manera inmediata.

«Nos encontramos un caso dramático de una señora que, en medio de la atención indigna que se da en estos lugares, termina convulsionando», advirtió el superintendente. «Afortunadamente, pudimos estabilizarla, y yo mismo fui a buscar sus medicamentos, y ahí estaban los medicamentos de doña María», complementó.

Tras los hallazgos, la Superintendencia anunció el inicio de las actuaciones correspondientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la dispensación de medicamentos y garantizar la atención oportuna de los usuarios.

Quintero Calle indicó que entre marzo y mayo de 2026 los reclamos por entrega de medicamentos pasaron de 43.576 a 39.182 casos, una tendencia favorable que refleja avances en la reducción de las barreras que enfrentan los usuarios para acceder oportunamente a sus tratamientos.

«Esta Superintendencia de Salud no va a dejar de defender a los ciudadanos, de defender a los pacientes, y de poner en orden tanto a los dispensarios como a los gestores farmacéuticos y a las EPS para que les entreguen los medicamentos a los pacientes», concluyó el Superintendente, reiterando que este tipo de visitas continuarán en diferentes regiones del país.

El pasado fin de semana, más de 57.000 pendientes en la entrega de medicamentos fueron resueltos en Bogotá y Cundinamarca en desarrollo de una mesa regional liderada por la Superintendencia Nacional de Salud, que reunió a EPS, gestores farmacéuticos, operadores logísticos y equipos técnicos de la entidad.

El resultado preliminar representa un avance sin precedentes en la gestión de este tipo de casos y demuestra que el trabajo coordinado entre los diferentes actores del sistema puede traducirse en soluciones concretas para miles de usuarios que esperaban sus tratamientos, señaló la SuperSalud.

Además de agilizar la entrega de medicamentos, la jornada regional sirvió para revisar acuerdos entre las partes, analizar situaciones financieras y definir compromisos. Aunque el objetivo es resolver los pendientes inmediatos, también se busca identificar las causas que los generan para evitar que vuelvan a presentarse.

Con esta estrategia, la Supersalud busca consolidar un modelo de gestión colaborativa que pueda replicarse en otras regiones del país.