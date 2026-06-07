Celebre el Día Mundial de la Bicicleta con un ciclopaseo por Bogotá este domingo 7 de junio
Foto: IDRD.
Bogotá se une a la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta con un ciclopaseo por Bogotá, junto a la Embajada de Polonia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el domingo 7 de junio de 2026 en el parque Federico Chopin, ubicado la localidad de Usaquén. ¡Inscríbete y participa, es gratis!
Las primeras 30 personas que se inscriban recibirán un kit compuesto de tula, camiseta, gorra y agua para hidratación durante el recorrido. Existe la opción de préstamo de 30 bicicletas medianas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Recorrido del ciclopaseo por Bogotá
- Salida desde el parque Chopin para tomar al norte hasta la calle 106 tomando al oriente hasta la carrera 15.
- Giro hacia el sur para llegar a la carrera 15 con calle 73
- Tomar al oriente hasta la calle 73 con 13
- Al sur por la calle 72 con carrera 13, al oriente para llegar a la carrera Séptima con calle 72
- Giro al sur para finalizar junto al Parque Nacional en la carrera Séptima con calle 36 para un total de 10 kilómetros.
Súmate a una jornada para celebrar la movilidad sostenible, el deporte y la integración mientras recorres las calles de la ciudad. ¡Inscríbete, invita a tus amigos y pedalea para vivir una jornada de recreación por el Distrito!
Inscríbete y asegura tu cupo, diligenciando en formulario habilitado por el IDRD, ingresando aquí.
Consulta la siguiente presentación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en la red social Instagram donde se dan más detalles de la actividad:
La cita es en el parque Federico Chopin, ubicado en la carrera 21 Bis entre calles 104A y 105, localidad de Usaquén.
La hora de encuentro es desde las 8:00 a. m.