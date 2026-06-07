Celebre el Día Mundial de la Bicicleta con un ciclopaseo por Bogotá este domingo 7 de junio

Foto: IDRD.

Bogotá se une a la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta con un ciclopaseo por Bogotá, junto a la Embajada de Polonia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el domingo 7 de junio de 2026 en el parque Federico Chopin, ubicado la localidad de Usaquén. ¡Inscríbete y participa, es gratis!

Las primeras 30 personas que se inscriban recibirán un kit compuesto de tula, camiseta, gorra y agua para hidratación durante el recorrido. Existe la opción de préstamo de 30 bicicletas medianas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Recorrido del ciclopaseo por Bogotá

Salida desde el parque Chopin para tomar al norte hasta la calle 106 tomando al oriente hasta la carrera 15.

Giro hacia el sur para llegar a la carrera 15 con calle 73

Tomar al oriente hasta la calle 73 con 13

Al sur por la calle 72 con carrera 13, al oriente para llegar a la carrera Séptima con calle 72

Giro al sur para finalizar junto al Parque Nacional en la carrera Séptima con calle 36 para un total de 10 kilómetros.

Súmate a una jornada para celebrar la movilidad sostenible, el deporte y la integración mientras recorres las calles de la ciudad. ¡Inscríbete, invita a tus amigos y pedalea para vivir una jornada de recreación por el Distrito!

Inscríbete y asegura tu cupo, diligenciando en formulario habilitado por el IDRD, ingresando aquí.

Consulta la siguiente presentación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en la red social Instagram donde se dan más detalles de la actividad:

La cita es en el parque Federico Chopin, ubicado en la carrera 21 Bis entre calles 104A y 105, localidad de Usaquén.

La hora de encuentro es desde las 8:00 a. m.