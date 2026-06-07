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    Cepeda pide acelerar el debate presidencial y exige a Abelardo de la Espriella la designación de compromisarios

    Giovanni Alarcón M. Publicado el
    Foto Iván Cepeda

    El candidato presidencial Iván Cepeda solicitó este sábado, desde la ciudad de Cali, acelerar la organización del debate electoral frente a su contendor, Abelardo de la Espriella. La exigencia del líder político busca que se establezcan urgentemente unas reglas claras para llevar a cabo el encuentro, por lo que le reclamó a la campaña opositora nombrar a sus compromisarios logísticos lo antes posible y avanzar en los diálogos preparatorios.

    De acuerdo con las declaraciones del aspirante, tras los comicios de la primera vuelta, su equipo propuso que cada campaña designara a dos representantes encargados de acordar las condiciones mínimas del evento. Cepeda confirmó que ya designó a sus voceros y criticó que, hasta el momento, De la Espriella no haya hecho lo propio, un paso que considera fundamental para definir democráticamente el formato, los temas y la mecánica del espacio.

    En su esfuerzo por materializar este encuentro antes de las votaciones definitivas, el candidato adelantó que enviará una solicitud formal a las gerencias de tres importantes canales de televisión nacional. El objetivo es que Caracol Televisión, RCN Televisión y el sistema de medios públicos (RTVC) actúen de manera conjunta como anfitriones, garantizando así una difusión masiva, neutralidad y equidad en la transmisión.

    Cepeda fue enfático en que su campaña mantiene intacta la disposición para asistir al debate, pero recalcó que un evento de esta magnitud no puede llevarse a cabo sin garantías previas. Para el candidato, definir los tiempos de intervención, la moderación y el escenario son elementos innegociables para mantener el respeto hacia los electores y evitar que el diálogo se convierta en un espectáculo sin propuestas de fondo.

    La urgencia por concretar estos detalles logísticos crece a medida que se acorta el tiempo para la segunda vuelta presidencial. Mientras las toldas políticas intentan llegar a un consenso sobre la fecha y la hora, el clima electoral sigue siendo tenso tras el surgimiento de presuntas irregularidades y desfases denunciados en las mesas de votación iniciales, situación que mantiene a los colombianos a la expectativa del que podría ser el evento definitivo para elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño.

    Fuentes consultadas:

    • Caracol Radio: Cepeda pide acelerar debate presidencial y reclama a Abelardo designación de compromisarios.

    • Pulzo: Cepeda puso sobre la mesa tres canales para debate y presionó a De la Espriella.

    • El Tiempo: Iván Cepeda sigue sin aceptar resultados de primera vuelta, pero denuncia sin pruebas posible compra de votos.

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