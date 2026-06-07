Cepeda pide acelerar el debate presidencial y exige a Abelardo de la Espriella la designación de compromisarios

El candidato presidencial Iván Cepeda solicitó este sábado, desde la ciudad de Cali, acelerar la organización del debate electoral frente a su contendor, Abelardo de la Espriella. La exigencia del líder político busca que se establezcan urgentemente unas reglas claras para llevar a cabo el encuentro, por lo que le reclamó a la campaña opositora nombrar a sus compromisarios logísticos lo antes posible y avanzar en los diálogos preparatorios.

De acuerdo con las declaraciones del aspirante, tras los comicios de la primera vuelta, su equipo propuso que cada campaña designara a dos representantes encargados de acordar las condiciones mínimas del evento. Cepeda confirmó que ya designó a sus voceros y criticó que, hasta el momento, De la Espriella no haya hecho lo propio, un paso que considera fundamental para definir democráticamente el formato, los temas y la mecánica del espacio.

En su esfuerzo por materializar este encuentro antes de las votaciones definitivas, el candidato adelantó que enviará una solicitud formal a las gerencias de tres importantes canales de televisión nacional. El objetivo es que Caracol Televisión, RCN Televisión y el sistema de medios públicos (RTVC) actúen de manera conjunta como anfitriones, garantizando así una difusión masiva, neutralidad y equidad en la transmisión.

Cepeda fue enfático en que su campaña mantiene intacta la disposición para asistir al debate, pero recalcó que un evento de esta magnitud no puede llevarse a cabo sin garantías previas. Para el candidato, definir los tiempos de intervención, la moderación y el escenario son elementos innegociables para mantener el respeto hacia los electores y evitar que el diálogo se convierta en un espectáculo sin propuestas de fondo.

La urgencia por concretar estos detalles logísticos crece a medida que se acorta el tiempo para la segunda vuelta presidencial. Mientras las toldas políticas intentan llegar a un consenso sobre la fecha y la hora, el clima electoral sigue siendo tenso tras el surgimiento de presuntas irregularidades y desfases denunciados en las mesas de votación iniciales, situación que mantiene a los colombianos a la expectativa del que podría ser el evento definitivo para elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño.

Fuentes consultadas:

Caracol Radio: Cepeda pide acelerar debate presidencial y reclama a Abelardo designación de compromisarios.

Pulzo: Cepeda puso sobre la mesa tres canales para debate y presionó a De la Espriella.

El Tiempo: Iván Cepeda sigue sin aceptar resultados de primera vuelta, pero denuncia sin pruebas posible compra de votos.

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