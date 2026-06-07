Puente festivo sobre ruedas: prográmese con las actividades de la Ciclovía para este domingo 7 y lunes 8 de junio

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 7 y lunes festivo 8 de junio de 2026. ¡Agéndate!

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 141,46 kilómetros para el disfrute de toda la ciudadanía. Este espacio recreativo es considerado el gran parque lineal de la ciudad y fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad. ¡No pierdas esta oportunidad de compartir con mamá desde este emblemático espacio recreodeportivo!

Recuerda, a partir del siete de junio la Ciclovía tendrá modificaciones en tramos de la carrera Séptima

A partir del domingo siete de junio, cambiará el trazado de la Ciclovía de Bogotá dominical sobre la carrera Séptima, en el tramo norte, entre calles 116 y 92. Al llegar a la calle 92, quienes transiten en sentido sur-norte deberán:

Girar hacia el occidente y continuar por la calzada Sur o por la ciclorruta existente en el separador central, hasta la carrera 15.

Al llegar a la carrera 15, podrán incorporarse a la Ciclovía existente para continuar su recorrido hacia el norte y conectar con la calle 116.

Quienes se desplacen en sentido norte-sur podrán hacerlo por la Ciclovía de la carrera 15.

Al llegar a la calle 92, deberán girar hacia el oriente por la calzada sur o por la ciclorruta del separador central, hasta conectar nuevamente con la carrera Séptima y retomar el trazado habitual hacia el sur, hasta la calle 26.

Conoce más detalles en la siguiente publicación en la red social Instagram del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD):

Recuerda que los domingos y festivos podrás encontrar en toda la Ciclovía de Bogotá

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Servicio Social en la Ciclovía

Este domingo siete de junio, sobre los corredores de la Ciclovía, estarán los servidores sociales, quienes prestan su servicio social estudiantil.

Aprovecha su ayuda y orientación, mientras disfrutas del recorrido.

Ciclovía Te Cuida

Tendremos actividades lúdicas y recreativas para todos, este?domingo 7 de junio estaremos en:

Diagonal 16 sur con carrera 50 .

Calle 26 con carrera 69.

Y este lunes 08 de junio estaremos en:

Calle 26 con carrera 69.

¡Ven y disfruta de la Ciclovía!

Bienestar animal

Este domingo 07 de junio, se tendrá actividades enfocadas en los animales de compañía en:

Diagonal 16 sur con carrera 50.

Walk Bike

Este domingo 07 de junio, tendremos un punto para las y los más pequeños de las familias en:

Diagonal 16 sur con carrera 50.

Ciclovía en Patines

Estaremos guiándolos en el proceso de aprendizaje para montar en patines

El domingo 7 de junio, estaremos en:

Carrera Séptima con calle 37.

¡Ven y aprende con nosotros!

Mecánica básica

Este domingo 07 de junio, en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, se tendrán tres puntos para recibir una revisión preventiva de su bicicleta en:

Carrera Séptima con calle 37.

Diagonal 16 sur con carrera 50.

Calle 26 con carrera 69.

Y este lunes 08 de junio, estará en:

Calle 26 con carrera 69.

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 7 y lunes 8 de junio, en el punto tendremos diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Estaremos ubicados en:

Carrera Séptima con calle 36, frente al Parque Santander.

Escuela de la bicicleta

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía. Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

El domingo 07 y lunes 08 de junio, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Avenida Boyacá con calle 138.

Carrera 24 con calle 42.

Calle 54 Sur con carrera 95.

Carrera 50 con calle Tercera, frente al parque el Sol.

Carrera Novena con calle 116, únicamente el día lunes 8 de junio.

Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 07 de junio, contaremos con puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá con calle 26.

Carrera Séptima con calle 85.

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.

SDS. Mas bienestar mujer

Este domingo 07 de junio, se podrá encontrar diferentes puntos de orientación y atención en salud enfocados en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y hepatitis virales. Estas jornadas buscan fortalecer la educación en salud pública, promover la detección temprana de casos y contribuir a la reducción del estigma, la discriminación y la desinformación frente a estas condiciones, esto en:

Carrera 50 con calle Segunda D.

Carrera Séptima con calle 60.

Carrera Séptima con calle 26.

Avenida Boyacá con calle 52 sur.

Secretaría Distrital de Movilidad

Este domingo 07 de junio, por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad se tendrá un punto de registro bici y se tendrá una muestra de los nuevos cicloparqueaderos que se están ubicando en la ciudad, para información y correcto uso de los usuarios en:

Avenida Boyacá con calle 146.

IDPYBA

Este domingo 7 de junio, se tendrá un punto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, haciendo campañas de sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas en:

Avenida Boyacá con calle 136.

Campañas de pedagogía y Comportamiento Vial

Te recordaremos las normas de nuestra Ciclovía y recomendaciones para una movilidad segura y responsable.

Este lunes 8 de junio, estaremos en:

Avenida Boyacá con calle 153.

Avenida Boyacá con calle 147.

¡Ven y participa!

Eventos sobre la Ciclovía

Ciclopaseo Día Mundial de la Bicicleta – Embajada de Polonia

Este domingo 7 de junio, para conmemorar el dia mundial de la bicicleta, con la embajada de Polonia se realizará un ciclopaseo iniciando en la carrera 21 con calle 105 a las 08:00, tomando la calle 106 al oriente hasta carrera 15, carrera 15 al sur hasta calle 100, calle 100 al oriente hasta carrera 11, carrera 11 al sur hasta calle 92, calle 92 al oriente hasta carrera 7 y carrera 7 al sur para finalizar en el Parque Nacional.

Carrera de las Rosas

Este domingo 7 de junio, por parte de la Secretaria Distrital de Salud se realizará una caminata iniciando a las 08:00 a.m. en la carrera 7 con calle 37 (Parque Nacional), tomando al sur hasta calle 26, calle 26 al occidente hasta carrera 19b, donde los participantes ingresaran al parque Renacimiento para finalizar el evento con algunas actividades.

Carrera Adidas Splits 14k

Este domingo 7 de junio, se llevará a cabo este evento, por tal razón desde el programa Ciclovía se suspenderá la calzada de la carrera 9 entre calle 134 y calle 116, carrera 15 entre calle 94 y calle 85, y la calle 92 entre carrera 11 y carrera 19a, lo anterior de 07:00 a.m. a 12:00 p.m.