Consulte los barrios y localidades en Bogotá con cortes de luz este domingo 7 de junio

Fotos: Alcaldía Mayor de Bogotá

Este domingo 7 de junio de 2026, hay cortes de luz en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal y Usaquén en Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 7 de junio de 2026

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana. De la calle 94A a la calle 97, entre la carrera 44A y la carrera 48. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Chapinero

Chicó Norte III Sector. De la calle 97 a la calle 99, entre la carrera 21 y la carrera 23. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Engativá

El Laurel. De la calle 65 a la calle 67, entre la carrera 69 y la carrera 71. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

La Faena. De la calle 68 a la calle 70, entre la carrera 10 y la carrera 12. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la carrera 115 a la carrera 117, entre la calle 18 y la calle 20. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Kennedy

Lusitania. De la calle 10 a la calle 13, entre la carrera 67 y la carrera 69. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Puente Aranda

Centro Industrial. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 64 y la carrera 66. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de San Cristóbal

Modelo Sur. De la calle 0 Sur a la calle 5 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 10. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Usaquén

Rincón del Chicó. De la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 99 y la calle 101. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Santa Bibiana. De la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 99 y la calle 103. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: