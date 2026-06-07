Consulte los barrios y localidades en Bogotá con cortes de luz este domingo 7 de junio
Fotos: Alcaldía Mayor de Bogotá
Este domingo 7 de junio de 2026, hay cortes de luz en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal y Usaquén en Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 7 de junio de 2026
Localidad de Barrios Unidos
La Castellana. De la calle 94A a la calle 97, entre la carrera 44A y la carrera 48. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Chapinero
Chicó Norte III Sector. De la calle 97 a la calle 99, entre la carrera 21 y la carrera 23. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Engativá
El Laurel. De la calle 65 a la calle 67, entre la carrera 69 y la carrera 71. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
La Faena. De la calle 68 a la calle 70, entre la carrera 10 y la carrera 12. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Fontibón
San Pablo Jericó. De la carrera 115 a la carrera 117, entre la calle 18 y la calle 20. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Kennedy
Lusitania. De la calle 10 a la calle 13, entre la carrera 67 y la carrera 69. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Puente Aranda
Centro Industrial. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 64 y la carrera 66. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de San Cristóbal
Modelo Sur. De la calle 0 Sur a la calle 5 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 10. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. Debido a corte de energía.
Localidad de Usaquén
Rincón del Chicó. De la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 99 y la calle 101. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Santa Bibiana. De la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 99 y la calle 103. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuida tus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organiza tus actividades: recuerda que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debes tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararte.
- Conserva tus alimentos: durante el corte de energía, evita abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autoriza su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si te preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.