Cortes de luz este lunes 8 de junio de 2026 en Bogotá, Funza y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 8 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Restrepo Occidental. De la calle 13 Sur a la calle 15 Sur, entre la carrera 23 y la carrera 25. Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Barrio Santander. De la calle 18 Sur a la calle 20 Sur, entre la carrera 27 y la carrera 29. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Laurel. De la carrera 69 a la carrera 71, entre la calle 66 y la calle 68. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Inglés. De la carrera 25 a la carrera 27, entre la calle 38 Sur y la calle 40 Sur. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Modelo Sur. De la calle 0 Sur a la calle 2 Sur, entre la carrera 7 y la carrera 9. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Nueva Zelandia. De la calle 175 a la calle 182, entre la carrera 48 y la carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda La Isla. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 y la carrera 11. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.