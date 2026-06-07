Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta y envía mensaje de confianza sobre el sistema electoral

El candidato presidencial por la coalición del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda, reconoció oficialmente su paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia este domingo, luego de que finalizaran los escrutinios formales por parte de las autoridades electorales, reafirmando así su respeto por la institucionalidad y la transparencia democrática del país.

El pronunciamiento del aspirante se produce exactamente una semana después de la agitada jornada electoral que definió el mapa político nacional. Con esta aceptación oficial de las cifras, queda ratificado el escenario que enfrentará a Cepeda en una contienda directa y definitiva contra el candidato Abelardo de la Espriella, quienes buscarán llegar a la Casa de Nariño en las próximas semanas.

A través de un comunicado oficial dirigido a la ciudadanía y replicado en sus redes sociales, el líder de izquierda fue enfático en acatar la voluntad popular reflejada en las urnas. “Comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, puntualizó el candidato, disipando cualquier duda sobre posibles reclamaciones frente al conteo oficial.

Además de aceptar el veredicto del escrutinio, Cepeda aprovechó su intervención para enviar un mensaje de confianza sobre el sistema electoral. Señaló que desde los inicios de su campaña ha obrado bajo el estricto respeto a las reglas democráticas y destacó la importancia de informar a la opinión pública con total transparencia sobre el cumplimiento de estas normativas a lo largo de la contienda.

De cara a la segunda vuelta, el panorama político nacional se reconfigura y entra en su fase más crítica. Tanto la campaña de Iván Cepeda como la de Abelardo de la Espriella inician ahora una carrera contrarreloj para tejer nuevas alianzas estratégicas, captar a los votantes de los candidatos que quedaron en el camino y persuadir a los sectores indecisos en unas elecciones que proyectan altos niveles de polarización.

La confirmación de este escenario electoral marca el inicio oficial de la recta final por la presidencia de Colombia. En los próximos días se esperan intensos debates y anuncios de respaldos políticos que serán determinantes para inclinar la balanza en el esperado balotaje, donde los colombianos tendrán la última palabra para elegir al próximo jefe de Estado.

Fuentes consultadas:

Caracol Radio: Iván Cepeda reconoció los resultados de la primera vuelta presidencial.

Última Hora Caracol: Declaraciones y confirmación de resultados electorales.

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