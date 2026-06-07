Golpe al crimen en Bogotá: durante esta semana se capturaron 400 presuntos delincuentes

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Bogotá continúa intensificando las acciones contra las estructuras criminales que afectan la seguridad de la ciudad. Durante la última semana, entre el 1 y el 6 de junio de 2026, las autoridades lograron la captura de cerca de 400 personas vinculadas a diferentes delitos, entre ellos homicidio, hurto, falsificación y receptación.

A la cárcel ‘Los Astutos’

Uno de los golpes más importantes fue la desarticulación de la banda delincuencial conocida como ‘Los Astutos’, dedicada al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado. Sus integrantes aprovechaban las horas de la madrugada para robar vehículos estacionados en vías públicas y zonas residenciales.

Tras una investigación que se extendió durante doce meses, la Policía Nacional logró identificar a los cinco integrantes de esta organización. Cuatro de ellos fueron capturados mediante orden judicial y uno más en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Las autoridades realizaron cinco diligencias de allanamiento en las localidades de Engativá y Suba, procedimientos que permitieron recolectar pruebas y poner a disposición de la justicia a los integrantes de la estructura criminal, quienes ya fueron enviados a la cárcel.

Allanada fábrica de licor adulterado

Otro operativo de gran impacto se desarrolló en la localidad de Antonio Nariño, donde fue allanada una litografía ubicada en el barrio Restrepo que hacía parte de una red dedicada a la falsificación de empaques para licor adulterado.

Según las investigaciones, en este lugar se elaboraban etiquetas y cajas de reconocidas marcas de aguardiente que posteriormente eran trasladadas a Soacha para empacar licor adulterado. El operativo permitió evitar la circulación de más de 22.000 litros de estas bebidas en Bogotá y municipios vecinos, especialmente en vísperas del Mundial de Fútbol y la celebración del Día del Padre.

Durante el allanamiento fueron capturadas dos personas y se incautaron miles de láminas de cartón, muestras impresas con logos de distribuidores de licor y otros elementos utilizados para la falsificación de empaques. Ambos capturados fueron enviados a prisión.

Cayó otro presunto homicida

En otro resultado operativo, las autoridades capturaron a un nuevo implicado en el homicidio del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán, ocurrido el pasado 15 de abril durante un intento de hurto en la estación Minuto de Dios. El detenido deberá responder por los delitos de hurto calificado y homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, el estudiante fue atacado con arma blanca durante un forcejeo cuando el delincuente intentó arrebatarle su teléfono celular. Con esta captura ya son dos las personas judicializadas por este caso que conmocionó a la ciudad.

Desguazadero funcionaba bajo fachada de peluquería

Finalmente, en la localidad de Kennedy fue descubierto un presunto desguazadero de motocicletas que operaba bajo la fachada de una peluquería. La ubicación del lugar fue posible gracias al GPS de una motocicleta robada, cuyo rastreo condujo a los uniformados hasta el inmueble.

Dentro de la vivienda, arrendada a varios ciudadanos extranjeros, fueron halladas cuatro motocicletas ocultas, además de placas y partes de vehículos. Las autoridades investigan si el lugar era utilizado para almacenar y desarmar motocicletas hurtadas antes de comercializar sus piezas en el mercado ilegal. Estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente de las autoridades contra las estructuras criminales que operan en Bogotá.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.