    • Bogotá

    Por obras hay cierre de un carril en la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de una intervención de una vía con maquinaria en Bogotá.Foto: IDU.

    Por obras de mantenimiento vial, hay cierres en la avenida carrera 40 entre avenida calle 26 y calle 24C en la localidad de Teusquillo. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en sentido norte a sur. El cierre se realizará desde este martes 9 de junio de 2026. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

    Con el fin de adelantar las actividades de construcción de redes, pavimento, urbanismo, construcción de la ciclo-infraestructura y espacio público, en cumplimiento del contrato IDU-1787-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de carril oriental de la calzada occidental en sentido norte a sur, de la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C. ( Ver Mapa 1).

    Estas actividades tendrán una duración aproximada de cinco meses a partir de este martes 9 de junio de 2026, con horario de cierre de 24 horas.

    Obras Bogotá cierre de carril en carrera 40 entre calle 26 y calle 24C mapa 1
    Mapa 1. Zona de obra.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la seguridad a todos  los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

    Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

    • Los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 40, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada occidental. (Mapa 2 – línea Roja).
    • Los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 40 y toman el retorno hacia el norte a la altura de la calle 24C, continuarán circulando por el carril habilitado sobre el retorno. (Mapa 2, línea morada).
    • Los usuarios que circulen en sentido sur-norte por la avenida carrera 40 y toman el retorno hacia el sur a la altura de la calle 24C, continuarán circulando por el carril habilitado sobre el retorno. (Mapa 2, línea morada).

    Ubicación de paraderos SITP

    • El paradero del SITP 391A06 ubicado en la calzada occidental de la avenida carrera 40 con calle 24C, será trasladada por ejecución de obra a la avenida carrera 40, 50 metros al norte de la calle 25 para las Rutas T40 y K505 y a la calle 25, 40 metros al occidente de la avenida carrera 40 para las Rutas A127 y L149. (Mapa 2)

    Obras Bogota? cierre de carril en carrera 40 entre calle 26 y calle 24C mapa 2

    Mapa 2. Tránsito de vehículos particulares, Transporte Público.

    Tránsito peatonal 

    Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

    Recomendaciones

    • Se recomienda a los peatones transitar por los andenes, así mismo realizar los cruces en las esquinas y sitios destinados para tal fin.
    • Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
    • De igual manera se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte