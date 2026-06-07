Por obras hay cierre de un carril en la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C
Foto: IDU.
Por obras de mantenimiento vial, hay cierres en la avenida carrera 40 entre avenida calle 26 y calle 24C en la localidad de Teusquillo. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en sentido norte a sur. El cierre se realizará desde este martes 9 de junio de 2026. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!
Con el fin de adelantar las actividades de construcción de redes, pavimento, urbanismo, construcción de la ciclo-infraestructura y espacio público, en cumplimiento del contrato IDU-1787-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de carril oriental de la calzada occidental en sentido norte a sur, de la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C. ( Ver Mapa 1).
Estas actividades tendrán una duración aproximada de cinco meses a partir de este martes 9 de junio de 2026, con horario de cierre de 24 horas.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Tránsito peatonal
Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.
Recomendaciones
- Se recomienda a los peatones transitar por los andenes, así mismo realizar los cruces en las esquinas y sitios destinados para tal fin.
- Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- De igual manera se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.