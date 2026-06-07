Por obras hay cierre de un carril en la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C

Foto: IDU.

Por obras de mantenimiento vial, hay cierres en la avenida carrera 40 entre avenida calle 26 y calle 24C en la localidad de Teusquillo. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en sentido norte a sur. El cierre se realizará desde este martes 9 de junio de 2026. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Con el fin de adelantar las actividades de construcción de redes, pavimento, urbanismo, construcción de la ciclo-infraestructura y espacio público, en cumplimiento del contrato IDU-1787-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de carril oriental de la calzada occidental en sentido norte a sur, de la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C. ( Ver Mapa 1).

Estas actividades tendrán una duración aproximada de cinco meses a partir de este martes 9 de junio de 2026, con horario de cierre de 24 horas.

Mapa 1. Zona de obra.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público Los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 40, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada occidental. (Mapa 2 – línea Roja).

Los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 40 y toman el retorno hacia el norte a la altura de la calle 24C, continuarán circulando por el carril habilitado sobre el retorno. (Mapa 2, línea morada).

Los usuarios que circulen en sentido sur-norte por la avenida carrera 40 y toman el retorno hacia el sur a la altura de la calle 24C, continuarán circulando por el carril habilitado sobre el retorno. (Mapa 2, línea morada). Ubicación de paraderos SITP El paradero del SITP 391A06 ubicado en la calzada occidental de la avenida carrera 40 con calle 24C, será trasladada por ejecución de obra a la avenida carrera 40, 50 metros al norte de la calle 25 para las Rutas T40 y K505 y a la calle 25, 40 metros al occidente de la avenida carrera 40 para las Rutas A127 y L149. (Mapa 2) Mapa 2. Tránsito de vehículos particulares, Transporte Público.

Tránsito peatonal

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones podrán transitar normalmente por la infraestructura destinada para ellos.

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