Colombia vence a Jordania con doblete de Jhon Arias en su último amistoso antes del Mundial 2026

La Selección Colombia selló con éxito su preparación para la Copa del Mundo al vencer 2-0 a su similar de Jordania este domingo en el estadio Snapdragon de San Diego, California. El encuentro amistoso sirvió como última prueba táctica para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo con el objetivo de afianzar el esquema titular, observar variantes y ganar confianza competitiva antes de viajar a México para su inminente debut oficial en la cita orbital frente a Uzbekistán.

Durante los primeros minutos del compromiso, el conjunto asiático planteó un bloque defensivo bastante sólido y compacto que dificultó la generación de espacios para los atacantes cafeteros. Incluso, el equipo rival logró dar el primer susto al estrellar un potente remate de media distancia en el travesaño en los albores del encuentro. Sin embargo, la Tricolor supo mantener la calma, adueñarse de la posesión del balón y, de manera progresiva, inclinar la cancha a su favor bajo el liderazgo y la visión de juego de James Rodríguez.

La perseverancia del equipo nacional rindió frutos poco antes de irse al descanso. Sobre el minuto 40, una brillante jugada colectiva iniciada por Gustavo Puerta y James Rodríguez culminó con un pase profundo que Jhon Arias definió con categoría, casi a ras de piso, abriendo el marcador para alegría de los aficionados colombianos presentes. Ya en la etapa complementaria, sobre el minuto 54, el mismo Arias amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un centro preciso de Santiago Arias, consolidándose como la gran figura indiscutible del partido.

Con el marcador claramente a su favor, el cuerpo técnico aprovechó el escenario para mover el banquillo y realizar múltiples sustituciones, dándole rodaje a jugadores importantes como Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Richard Ríos y Yerry Mina. A pesar de los numerosos cambios en el terreno de juego, la selección mantuvo la intensidad, la presión alta sobre la salida del rival y un estricto orden defensivo, demostrando la profundidad de su plantilla y una idea de juego consolidada.

En la recta final del compromiso, el ritmo de juego se vio interrumpido por algunas fricciones y el partido se cerró con la expulsión del jugador jordano Amer Jamous en el minuto 90. El futbolista recibió la tarjeta roja tras ser señalado como el supuesto infractor de una dura falta cometida sobre el volante Jorge Carrascal. Superado este incidente, el árbitro decretó el final de un encuentro que deja a Colombia fortalecida, invicta y con la motivación a tope para iniciar su camino en el torneo más importante del fútbol mundial.