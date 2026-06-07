Vagón norte de estación temporal Marly de TransMilenio dejará de operar para dar paso a obras de estación definitiva

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá y por ello se realiza el cierre definitivo del paso peatonal y el acceso al vagón norte de la estación temporal Marly en la avenida Caracas, para poder avanzar en la construcción de la taquilla sur de la futura estación definitiva Marly. ¡Revisa detalles tus planifica tus desplazamientos!

Esta intervención hace parte de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas.

Los usuarios podrán acceder a la estación y pasar por el cruce peatonal habilitado en la avenida Caracas con calle 48. Además, de estos cambios se realizará el cierre de un carril por cada calzada de los buses de TransMilenio, oriental y occidental, entre la calle 50 y unos metros al sur, para avanzar con la estación definitiva.

Para más información sobre las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá en este sector, visite la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 45A #14-46 o contáctese a través del correo electrónico: socialtramo6@metro1.com.co.