Presidente Petro ordena agilizar entrega de 600 mil hectáreas de tierras a campesinos

Foto: Ovidio González – Presidencia

El mandatario precisó que su gobierno ha adquirido un millón de hectáreas, de las cuales se han entregado 400 mil, mientras que en el Fondo de Tierras hay 600 mil, las cuales, en la mayor cantidad posible deben llegar a manos del campesinado, de aquí al 7 de agosto próximo, para que de pronto no llegue otra administración que pare la Reforma Agraria y las gentes del campo se queden sin cumplir su sueño de tener su tierra propia.

Durante el acto masivo de tierras que se cumplió este viernes en Montería, el jefe de Estado dio esta instrucción al Ministerio de Agricultura y las entidades relacionadas con la implementación de la Reforma Agraria.

“No quiero, señores del gobierno, que como solo se han entregado a los campesinos 400 mil hectáreas, es decir que 600 mil están en el Fondo de Tierras, que vengan los espectros de la muerte, y entonces se lleven las 600 mil hectáreas para apropiárselas para ellos mismos y le roben de nuevo al campesinado su tierra”, manifestó.

Invertir recursos

El presidente Petro también urgió a las carteras y entidades respectivas invertir los recursos disponibles en la reconstrucción de las zonas del Caribe y de todo el país afectadas por la crisis climática, tomando en cuenta, además, que se aproxima la temporada más fuerte del fenómeno de El Niño.

Al respecto, indicó: “Defendernos del fenómeno de El Niño es producir más y más alimentos para que no muera aquí nadie de hambre en la sequía. Por eso, señores del gobierno, ustedes tienen un poco de billones de pesos de la Emergencia Económica que pudimos salvar, gracias a magistrados en la Corte Constitucional”, recursos que es necesario invertir para proteger a las comunidades.

Asimismo, ordenó a la Fuerza Pública “cuidar a los campesinos, cuidar sus tierras e ir por las tierras de los mafiosos”.

Respecto a los funcionarios del Gobierno nacional, también les envió un contundente mensaje: “Aquí se trabaja con intensidad, y el que no quiera y se vaya de vacaciones, pues que se vaya, pero aquí trabajamos hasta el 6 de agosto”.

Reforma Agraria sin violencia

En su intervención, el presidente Petro hizo una férrea defensa de la Reforma Agraria adelantada por su gobierno desde 2022 a la fecha.

“En lo que estamos construyendo en Colombia, seguridad es entregarle estas tierras, que fueron despojadas a sangre y fuego, a sierra eléctrica, a mortandad, a fosas comunes, devolvérselas al pueblo trabajador campesino, para que vuelva a cultivar de alimento la tierra”, dijo.

Recordó que el Partido Liberal intentó sacar adelante una Reforma Agraria, pero no pudo, entre otras razones porque mataron a sus dirigentes más valiosos, entre ellos Jorge Eliécer Gaitán.

“Somos los herederos del liberalismo más genuino de Colombia, porque nosotros de nuevo hemos levantado la bandera de acabar la esclavitud y dignificar el trabajo en Colombia y emanciparlo con dignidad”, sostuvo.

Y agregó: “Este gobierno en cuatro años adquirió un millón de hectáreas para entregarlas al campesinado de Colombia, sin un solo muerto, sin una sola gota de sangre derramada, ni por los poseedores y desalojadores de la tierra, ni por el campesinado”.

Justicia social solo necesita ponernos de acuerdo

Al respecto, destacó que “esto no es cualquier cosa; esta es una enseñanza a la historia de Colombia, a las próximas generaciones: la justicia social no necesita que nos matemos entre nosotros; solo necesita ponernos de acuerdo, solo necesita que sea un bien común, un objetivo común de toda la nación colombiana”.

“¿Quién les dijo que es comunista que podamos vivir en dignidad en Colombia? Ignorantes los que piensan así”, dijo y puntualizó: “¿Quién les dijo que es comunismo que haya sindicatos, que se pueda discutir el salario, que se puedan hacer los planes de repartición de tierras para producir más alimentos, que se pueda ordenar el territorio alrededor del agua para que el agua no nos mate en la crisis climática, como ya vivimos en el departamento de Córdoba?”.