    • Bogotá

    Servicio alimentador 10 – 6 Perdomo modificó su recorrido en el sector de La Estancia

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de dos buses de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    TransMilenio informó que el servicio 10 – 6 Perdomo modificó su recorrido en el sector de La Estancia, tomando ahora por la carrera 75 desde la calle 60A sur y la autopista Sur. Este cambio inició este lunes 1 de junio.

    Ten presente, que las paradas 9 y 10 del recorrido estarán ubicadas sobre la carrera 75 con calle 59a Sur y Calle 57r sur.

    Amplía la información en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

    Bogotá servicio alimentador 10 - 6 Perdomo modificó su recorrido

    La recomendación es mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp y planear el viaje a través de la aplicación TransMiApp.

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