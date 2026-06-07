Servicio alimentador 10 – 6 Perdomo modificó su recorrido en el sector de La Estancia

Foto: TransMilenio.

TransMilenio informó que el servicio 10 – 6 Perdomo modificó su recorrido en el sector de La Estancia, tomando ahora por la carrera 75 desde la calle 60A sur y la autopista Sur. Este cambio inició este lunes 1 de junio.

Ten presente, que las paradas 9 y 10 del recorrido estarán ubicadas sobre la carrera 75 con calle 59a Sur y Calle 57r sur.

Amplía la información en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

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