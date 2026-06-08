Inscripciones abiertas para acceder a ayudas técnicas y acciones de bienestar dirigidas a personas con discapacidad

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe

La Alcaldía Local de Santa Fe inició el proceso de inscripción para el acceso a Dispositivos de Asistencia Personal y acciones integrales de bienestar dirigidas a personas con discapacidad y sus cuidadores en la localidad.

A través de esta estrategia se busca beneficiar a 400 personas con discapacidad y más de 60 cuidadores, mediante acciones orientadas a fortalecer su bienestar, autonomía e inclusión social.

Las personas inscritas podrán acceder a diferentes servicios y actividades, entre ellas:

Dispositivos de Asistencia Personal (ayudas técnicas)

Acciones para la disminución de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas

Actividades alternativas de salud para personas con discapacidad y cuidadores, como actividades con equinos

Acciones para la promoción y atención de la salud mental

Este proyecto impulsado por la Alcaldía Local de Santa Fe contempla procesos de convocatoria, inscripción, seguimiento y acompañamiento a las personas beneficiarias, priorizando a la población con discapacidad residente en la localidad que requiera apoyos para mejorar su calidad de vida y fortalecer su autonomía.

Asimismo, el proyecto contempla acciones de articulación institucional, visitas de seguimiento y acompañamiento a cuidadores, así como talleres de entrenamiento para el adecuado uso de los dispositivos entregados.

Los Dispositivos de Asistencia Personal están dirigidos a personas con discapacidad permanente que requieran apoyos que les permitan mejorar su independencia, autonomía y participación en diferentes entornos de la vida cotidiana.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 12 de junio de 2026 y se realizarán de manera presencial en la Alcaldía Local de Santa Fe, los miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:

Recibo de servicio público de agua o luz no mayor a tres meses

Historia clínica no mayor a un año

Certificado de EPS

Certificado de discapacidad (si cuenta con él)

Certificado de residencia

Fotocopia del documento de identidad

La Alcaldía Local reitera que el proceso de inscripción no requiere intermediarios ni tramitadores y que posteriormente se realizará una visita de preinscripción y verificación a los hogares de las personas postuladas.

Con estas acciones, la administración local continúa trabajando por una Santa Fe más incluyente, fortaleciendo el acceso a servicios, apoyos y estrategias de bienestar para las personas con discapacidad y sus cuidadores.