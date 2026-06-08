Inscripciones abiertas para acceder a ayudas técnicas y acciones de bienestar dirigidas a personas con discapacidad
Foto: Alcaldía Local de Santa Fe
La Alcaldía Local de Santa Fe inició el proceso de inscripción para el acceso a Dispositivos de Asistencia Personal y acciones integrales de bienestar dirigidas a personas con discapacidad y sus cuidadores en la localidad.
A través de esta estrategia se busca beneficiar a 400 personas con discapacidad y más de 60 cuidadores, mediante acciones orientadas a fortalecer su bienestar, autonomía e inclusión social.
Las personas inscritas podrán acceder a diferentes servicios y actividades, entre ellas:
- Dispositivos de Asistencia Personal (ayudas técnicas)
- Acciones para la disminución de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas
- Actividades alternativas de salud para personas con discapacidad y cuidadores, como actividades con equinos
- Acciones para la promoción y atención de la salud mental
Este proyecto impulsado por la Alcaldía Local de Santa Fe contempla procesos de convocatoria, inscripción, seguimiento y acompañamiento a las personas beneficiarias, priorizando a la población con discapacidad residente en la localidad que requiera apoyos para mejorar su calidad de vida y fortalecer su autonomía.
Asimismo, el proyecto contempla acciones de articulación institucional, visitas de seguimiento y acompañamiento a cuidadores, así como talleres de entrenamiento para el adecuado uso de los dispositivos entregados.
Los Dispositivos de Asistencia Personal están dirigidos a personas con discapacidad permanente que requieran apoyos que les permitan mejorar su independencia, autonomía y participación en diferentes entornos de la vida cotidiana.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 12 de junio de 2026 y se realizarán de manera presencial en la Alcaldía Local de Santa Fe, los miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:
- Recibo de servicio público de agua o luz no mayor a tres meses
- Historia clínica no mayor a un año
- Certificado de EPS
- Certificado de discapacidad (si cuenta con él)
- Certificado de residencia
- Fotocopia del documento de identidad
La Alcaldía Local reitera que el proceso de inscripción no requiere intermediarios ni tramitadores y que posteriormente se realizará una visita de preinscripción y verificación a los hogares de las personas postuladas.
Con estas acciones, la administración local continúa trabajando por una Santa Fe más incluyente, fortaleciendo el acceso a servicios, apoyos y estrategias de bienestar para las personas con discapacidad y sus cuidadores.