Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este 8 de junio
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes festivo 8 de junio de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER se espera este lunes 8 de junio en Bogotá:
- Durante la madrugada, se estima cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad.
- La temperatura mínima estimada 11 °C
- Para la mañana, se espera cielo parcial a mayormente nublada con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.
En la tarde, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lloviznas y/o lluvias ligeras en diferentes zonas de la ciudad, especialmente sobre Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Chapinero, Usme y Ciudad Bolívar.
- La temperatura máxima estimada de 20 °C.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te explicacamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa.
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.