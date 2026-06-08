Conozca el pronóstico del clima en Bogotá para este 8 de junio

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes festivo 8 de junio de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este lunes 8 de junio en Bogotá:

Durante la madrugada, se estima cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad.

La temperatura mínima estimada 11 °C

Para la mañana, se espera cielo parcial a mayormente nublada con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.

En la tarde, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lloviznas y/o lluvias ligeras en diferentes zonas de la ciudad, especialmente sobre Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Chapinero, Usme y Ciudad Bolívar.

En la tarde, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lloviznas y/o lluvias ligeras en diferentes zonas de la ciudad, especialmente sobre Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Chapinero, Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada de 20 °C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicacamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.